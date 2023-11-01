 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось о перехвате двух беспилотников над Курской областью

Минобороны: средства ПВО перехватили два беспилотника над Курской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО перехватили над Курской областью два украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дроны перехватили около 23:30 мск, уточнили в ведомстве. Других деталей в Минобороны не привели.

Курская область граничит на западе и юго-западе с Сумской областью Украины. Российский регион регулярно попадает под обстрелы со стороны украинской армии и подвергается атакам беспилотников.

В частности, утром 31 октября под обстрел попал Кореневский район Курской области, сообщал губернатор Роман Старовойт. В результате была повреждена водонапорная башня в селе Троицкое, без водоснабжения остались около 300 человек. Никто не пострадал.

Днем того же дня со стороны Украины было обстреляно село Дарьино Суджанского района. По словам Старовойта, пострадавших не было, на территории сельскохозяйственного предприятия были повреждены ёмкости для хранения удобрений.

Читайте на РБК Pro
В США начнут испытывать на людях мозговые импланты. Чего от них ждут
Исход китайских миллиардеров: что спровоцировало утечку мозгов в КНР
Shell отказывается от зеленой стратегии. Почему акции компании растут
«Может и убить». Почему создатель ChatGPT стал бояться своего изобретения
Теги
Персоны
Минобороны ПВО Курская область беспилотники дроны
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
Материалы по теме
Старовойт сообщил об обстреле деревни в Курской области
Политика
При атаке на Курскую АЭС дрон повредил стены склада ядерных отходов
Политика
Курская АЭС сообщила о попытке атаки трех украинских беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 97,93 (-0,68) Инвестиции, 31 окт, 16:05 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 92,02 (-1,22) Инвестиции, 31 окт, 16:05
Лондон разрешил Потанину участвовать в суде по делу о разводе Общество, 01:54
При обстреле Донецка пострадал оператор телеканала «Звезда» Политика, 01:49
Минобороны отчиталось о перехвате двух беспилотников над Курской областью Политика, 01:11
Минюст будет указывать в реестре псевдонимы иноагентов Политика, 01:04
Минфин отверг обвинения Carlsberg в краже бизнеса Бизнес, 00:55
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Правительство временно запретило вывоз отходов и лома драгметаллов Экономика, 00:48
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
В Пентагоне оценили сроки обучения украинских пилотов управлению F-16 Политика, 00:32
Умер бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин Общество, 00:30
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Госкомпании попросили субсидировать кредиты на фоне роста ключевой ставки Экономика, 00:00
ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке Финансы, 00:00
HeadHunter объявил о выкупе своих акций Бизнес, 31 окт, 23:55
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 31 окт, 23:45