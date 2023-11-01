Минобороны: средства ПВО перехватили два беспилотника над Курской областью

Минобороны отчиталось о перехвате двух беспилотников над Курской областью

Средства ПВО перехватили над Курской областью два украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дроны перехватили около 23:30 мск, уточнили в ведомстве. Других деталей в Минобороны не привели.

Курская область граничит на западе и юго-западе с Сумской областью Украины. Российский регион регулярно попадает под обстрелы со стороны украинской армии и подвергается атакам беспилотников.

В частности, утром 31 октября под обстрел попал Кореневский район Курской области, сообщал губернатор Роман Старовойт. В результате была повреждена водонапорная башня в селе Троицкое, без водоснабжения остались около 300 человек. Никто не пострадал.

Днем того же дня со стороны Украины было обстреляно село Дарьино Суджанского района. По словам Старовойта, пострадавших не было, на территории сельскохозяйственного предприятия были повреждены ёмкости для хранения удобрений.