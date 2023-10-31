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Военная операция на Украине ,  
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В Троицком после обстрела около 300 человек остались без водопровода

Старовойт: без водоснабжения остались около 300 человек после обстрела ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Около 300 жителей села Троицкое в Кореневском районе Курской области остались без воды после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Повреждена водонапорная башня в селе Троицкое, без водоснабжения остались около 300 человек. Аварийная бригада выедет на место, как только это будет безопасно», — рассказал Старовойт. Были ли пострадавшие, глава региона не уточнил.

По словам губернатора, на место происшествия выедет аварийная бригада, как только это будет безопасно.

Это не первый обстрел Троицкого, село  попало под обстрел со стороны ВСУ 1 сентября. По словам Старовойта, тогда зафиксировали три «прилета», никто из местного населения не пострадал. Он добавил, что из-за повреждения линии электропередачи в селе не было света.

29 октября ВСУ обстреляли деревню Городище Рыльского района Курской области. При атаке никто не пострадал.

Курская область граничит на западе и юго-западе с Сумской областью Украины.

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Курская область Роман Старовойт обстрел ВСУ
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