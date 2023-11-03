На Камчатке осудили коммунальщика за плохую очистку качелей

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Бывшего директора коммунального учреждения «Благоустройство Вилючинска» приговорили к году условно из-за плохой очистки качелей, сообщила прокуратура Камчатского края.

«Вилючинский городской суд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. <...> Суд установил, что бывший директор МКУ «Благоустройство Вилючинска» не организовал работы по содержанию и расчистке территории центральной площади города», — говорится в сообщении ведомства.

В результате плохой очистки качелей четверо детей в апреле 2022 года в возрасте семи, девяти и 14 лет получили травмы, «квалифицированные как средний и тяжкий вред здоровью». Мужчину осудили на один год условно с испытательным сроком один год по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность).

Генеральная прокуратура в декабре 2021 года сообщила об осуждении бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова. Случай стал резонансным, поскольку дошел до президента Владимира Путина.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в растрате. Дело было связано с попыткой установки в 2018 году детской площадки стоимостью почти 5 млн руб. И хотя администрация города отчиталась о проделанной работе, в том же году проверка показала, что в реальности никакой установки не было.

В мае 2019 года активисты пожаловались президенту во время прямой линии с ним. «Какая наглость! <...> Надеюсь, нас слышит Бастрыкин Александр Иванович (глава Следственного комитета. — РБК) и возможность проявить свои профессиональные качества не упустит», — отреагировал тогда глава государства.