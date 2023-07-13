Дети массово отравились в детском саду в Амурской области

В детском саду в Амурской области у 17 детей были выявлены признаки отравления. Роспотребнадзор выявил в садике нарушения санитарного законодательства и приостановил его деятельность на 2 месяца

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В Амурской области в детском саду № 16 «Золотая рыбка» сразу у 17 детей были выявлены признаки отравления, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

«Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства: отсутствие необходимых чистящих средств, москитных сеток, несоблюдение требований к дезинфекции игрушек и другие», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал детский сад виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.1 ст.6.3 КоАП), и назначил наказание в виде приостановки деятельности сроком на 60 суток.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора позже уточнили, что причиной отравления детей стала энтеровирусная инфекция (серозный менингит. — РБК).

Накануне стало известно об отравлении 36 детей в Орске Оренбургской области. В администрации города тогда заявили, что источником инфицирования мог стать йогурт Новотроицкого молокозавода. По данным мэрии, госпитализированы были восемь детей, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция.

СК по региону возбудил дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Позднее в тот же день Роспотребнадзор приостановил поставки продукции Новотроицкого молокозавода как в социальные учреждения, так и в розничную сеть. Ведомство начало эпидрасследование по факту отравления.