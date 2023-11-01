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Омбудсмен предложила ввести языковой тест для детей мигрантов

Львова-Белова предложила ввести языковой тест для детей мигрантов перед школой
Порядка 20% детей мигрантов при поступлении в школы не знают русский язык или говорят на нем слабо, сообщила омбудсмен. Для их адаптации необходимо тестирование на знание языка и дальнейшее его изучение, считает она
Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС
Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

В России необходимо ввести тест на знание языка для детей мигрантов перед поступлением в детские сады и школы, заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в телеграм-канале.

Омбудсмен рассказала, что подняла вопрос об интеграции мигрантов в российское общество на заседании Комиссии уполномоченных по правам ребенка государств — участников СНГ. Она привела данные ФСБ, согласно которым только в январе—марте 2023 года в Россию въехали 1,3 млн человек, или в полтора раза больше, чем в первом квартале 2022-го.

Мигранты приезжают в Россию с семьями, продолжила омбудсмен. При этом около 20% детей, поступающих по прибытии в российские школы, владеют русским языком слабо или совсем не говорят на нем, написала она.

По мнению Львовой-Беловой, это критически сказывается на адаптации детей мигрантов. «Изучение языка должно быть обязательным, актуально и введение тестирования детей на знание русского для их дальнейшего обучения в детских садах и школах», — считает она.

Важно знакомить детей мигрантов с российской системой ценностей, традициями и преодолевать установку на их обособленность от русскоговорящих детей, которая нередко порождает травлю, добавила уполномоченный. Начинать эту работу необходимо еще на стадии их переезда в Россию, заключила омбудсмен.

Львова-Белова не раз поднимала вопрос адаптации детей трудовых мигрантов к жизни в России. В августе она предложила детям, не знающим русский язык, проходить базовый языковой курс. До этого глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предлагал законодательно запретить принимать в школы детей, не знающих русский язык. Он также предложил обучать детей из семей мигрантов русскому языку в специальных центрах.

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Президент Владимир Путин заявлял, что в ситуации с миграционным потоком прежде всего нужно думать об интересах граждан России. Если приток мигрантов и необходим, то следует выбирать тех, кто требуется для развития экономики страны, отмечал глава государства. При этом он обращал внимание, что нельзя допустить образования гетто в России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерегал от привлечения большого числа мигрантов в страну. Приезжие, по его словам, не становятся для россиян близкими «ни по вере, ни по культуре», и есть риск «потерять страну».

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Мария Львова-Белова Дети мигранты омбудсмен русский язык тестирование школы
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