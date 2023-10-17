 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Жителей двух поселков на Камчатке призвали сидеть дома из-за пеплопада

Жителей двух поселков на Камчатке призвали не выходить на улицу из-за пеплопада
Ключевская сопка
Ключевская сопка (Фото: Евгений Нескоромный / РИА Новости)

В поселках Ключи и Козыревск на Камчатке жителям рекомендовали не выходить на улицу из-за выброса пепла из вулкана Ключевской. Власти также отменили занятия в школах, подтвердили ТАСС в администрации Усть-Камчатского муниципального района.

Местный телеграм-канал «41 регион» сообщает, что жителей поселка Ключи через громкоговорители призывают не открывать окна, не выходить на улицу и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Накануне вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 км. В поселке Ключи произошло выпадение вулканического пепла. По данным Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН, пеплопад возможен также в поселках Козыревск, Усть-Камчатск, Мильково, а также в городе Петропавловск-Камчатский.

По данным KVERT, 17 октября столб пепла выбросил также вулкан Безымянный — на высоту до 3,5 км.

Всего, как сообщает KVERT, на Камчатке и Курилах находятся в состоянии извержения или активизации четыре вулкана: Ключевской, Безымянный, Шивелуч и Эбеко. Им присвоили оранжевый код опасности для авиации (третья степень из четырех).

Теги
Камчатка вулкан Ключевская сопка
Материалы по теме
На Камчатке нашли тела двух пропавших на переправе через реку мужчин
Общество
На Камчатке спасли пьяного тракториста, пытавшегося на спор пересечь реку
Общество
ЮНЕСКО не стало вносить камчатские вулканы в список наследия под угрозой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 102,52 (-0,03) Инвестиции, 16 окт, 16:29 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,29 (-0,02) Инвестиции, 16 окт, 16:29
23–26 октября пройдет выставка Rusweld 2023 Пресс-релиз, 12:58
Укрощение рисков: как цифровые решения повышают качество управления Тренды, 12:56
Кошка попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое мурлыканье Life, 12:56
Не нефтью единой: чем важен несырьевой неэнергетический экспорт Новая экономика, 12:51
До выставки «Технофорум-2023» осталась неделя Пресс-релиз, 12:47
Российский голкипер поучаствовал в массовой потасовке после матча НХЛ Спорт, 12:47
SEC усилит контроль над криптобизнесом в 2024 году Крипто, 12:45
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Госдума поддержала отзыв ратификации договора о ядерных испытаниях Политика, 12:44
Песков заявил об отсутствии доказательств поставок России оружия из КНДР Политика, 12:43
Зачем нужны индустриальные пылесосы на производствах РБК и Karcher, 12:39
Два автомобиля загорелись в Москве. Видео Общество, 12:37
Меры по борьбе с контрафактом обсудили на форуме «Антиконтрафакт» Пресс-релиз, 12:37
Эксперты «ВТБ Мои инвестиции» спрогнозировали доходность рынка акций Инвестиции, 12:34
Иностранный счет: как обезопасить себя от лишних налогов и штрафов Pro, 12:33