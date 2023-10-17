Жителей двух поселков на Камчатке призвали сидеть дома из-за пеплопада

Жителей двух поселков на Камчатке призвали не выходить на улицу из-за пеплопада

Ключевская сопка (Фото: Евгений Нескоромный / РИА Новости)

В поселках Ключи и Козыревск на Камчатке жителям рекомендовали не выходить на улицу из-за выброса пепла из вулкана Ключевской. Власти также отменили занятия в школах, подтвердили ТАСС в администрации Усть-Камчатского муниципального района.

Местный телеграм-канал «41 регион» сообщает, что жителей поселка Ключи через громкоговорители призывают не открывать окна, не выходить на улицу и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Накануне вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 км. В поселке Ключи произошло выпадение вулканического пепла. По данным Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН, пеплопад возможен также в поселках Козыревск, Усть-Камчатск, Мильково, а также в городе Петропавловск-Камчатский.

По данным KVERT, 17 октября столб пепла выбросил также вулкан Безымянный — на высоту до 3,5 км.

Всего, как сообщает KVERT, на Камчатке и Курилах находятся в состоянии извержения или активизации четыре вулкана: Ключевской, Безымянный, Шивелуч и Эбеко. Им присвоили оранжевый код опасности для авиации (третья степень из четырех).