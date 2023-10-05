На Камчатке предложили разрешить охоту на оленей-мигрантов с Чукотки

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Минприроды Камчатки планирует обратиться к федеральным властям с просьбой внести изменения в Красную книгу России, которые разрешили бы добычу в регионе охотского подвида диких северных оленей, сообщает ИА «Кам 24».

По словам главы регионального минприроды Алексея Кумарькова, охотиться на дикого северного оленя на Камчатке запрещено, так как он внесен в Красную книгу, но в соседнем регионе, Чукотском АО, добывать оленей разрешено. Зачастую олени не соблюдают границы регионов и во время миграций заходят на территории северных районов Камчатки, тем самым становятся краснокнижными, отметил министр.

Как отмечает «Кам 24», в северные районы края с Чукотки заходит охотский (чукотский) подвид дикого северного оленя. Внесение же северного дикого оленя в Красную книгу было направлено на то, чтобы сберечь другой вид — камчатский.

«Жители нашего Севера, особенно из числа коренных, для которых охота — это важнейший социально-экономический вопрос, при добывании вполне обычного оленя попадают в юридическую коллизию», — подчеркнул он.

Кумарьков добавил, что министерство работает над тем, чтобы «ареал обитания камчатского краснокнижного подвида северного оленя был юридически ограничен не Камчатским краем в его административных границах, а полуостровом Камчатка». Камчатские власти рассчитывают, что изменения внесут к 2024 году.

Полуостров Камчатка географически заканчивается в самом узком месте перешейка, который соединяет полуостров с материком. Камчатский край включает себя районы, которые находятся севернее границы полуострова. Как сообщает «Кам 24», камчатский подвид дикого северного оленя во время своих миграций никогда не покидает территорию полуострова.