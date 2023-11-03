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Война санкций ,  
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Антонов заявил о намерении России противостоять всем ядерным силам США

Антонов: Россия будет искать «компенсирующий потенциал» против ядерных сил США
Сюжет
Война санкций

Россия будет искать «компенсирующий потенциал» против всей суммы ядерных сил США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

«Мы будем искать компенсирующие средства и силы не для того, чтобы взять какую-то часть американского ядерного потенциала и сказать: «Только он будет использован против России». Конечно, нет, мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов Соединенных Штатов Америки», — сказал Антонов (цитата по ТАСС).

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) по состоянию на январь 2023 года, у США развернуто 1 770 ядерных боеголовок, у России — 1 674 боеголовки.

В последней версии ядерной доктрины России перечислены четыре условия, при которых страна может применить ядерное оружие; одно из них — агрессия против государства с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование России.

Также дипломат прокомментировал введение еще одного пакета американских санкций в отношении России. 2 ноября США ввели ограничения против АФК «Система», «Арктик СПГ-2», банка «Русский стандарт», Хоум Кредит Банка, Почта Банка, структур «Газпром нефти», МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Кроме того, Вашингтон наложил ограничения на 12 российских компаний, которые, по данным американских властей, поддерживают российские вооруженные силы «посредством закупок, разработки и распространения российских беспилотных летательных аппаратов». Среди прочих в перечень попал российский производитель беспилотников ZALA Aero.

Антонов признал, что санкционное давление США «продолжает усиливаться». «Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей», — говорится в его заявлении в телеграм-канале российского посольства. По мнению дипломата, такое давление США будет усиливаться по мере приближения к выборам президента, которые планируются в марте 2024 года.

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«Мы прекрасно отдаем себе отчет, с кем имеем дело на международной арене. Действуем спокойно, уверенно. Реагируем на антироссийские выпады с опережением. <...> При любых обстоятельствах благополучие российских граждан и защита национальных интересов будут обеспечены», — заключил Антонов.

Теги
Анатолий Антонов США ядерные силы санкции
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