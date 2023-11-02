США наложили санкции на российские компании, занимающиеся дронами

Минторг США ввел экспортные ограничения для 13 компаний из России и Узбекистана

В список компаний, на которые распространяются экспортные ограничения США, попали 12 российских компаний, в том числе производитель дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет» ZALA Aero, а также одна организация из Узбекистана

ZALA Aero (Фото: zala-aero.com)

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ограничило поставку американских технологий и товаров для 12 компаний из России и одной — из Узбекистана, поскольку американское правительство сочло, что «действия этих организаций противоречат национальной безопасности или внешнеполитическим интересам» США.

Американские власти считают, что добавленные в санкционный список организации поддерживают российские вооруженные силы «посредством закупок, разработки и распространения российских беспилотных летательных аппаратов». Среди прочих в перечень попал российский производитель беспилотников ZALA Aero.

Под ограничения также попали:

ООО «Аэроскан»;

ООО «Альфакомпонент»;

ООО «БИК Информ»;

ООО «Хартис ДВ»;

ООО «АйДи Солюшн»;

ООО «ОМП»;

ООО «Орелметаллполимер»;

ООО «Спэл»;

ООО «Спецтехнотрейд»;

ООО «НТЦ Орион»;

ООО «Технический центр Windeq»;

Mvizion из Узбекистана.

Данные компаний добавлены в Entity List, что означает фактический запрет на поставку им всех американских технологий и товаров, подпадающих под экспортный контроль США (EAR) — лицензии на экспорт таких товаров этим компаниям будут рассматриваться с презумпцией отказа (за исключением продовольствия и медикаментов, где возможны разрешения в отдельных случаях). Кроме того, эти же российские компании подпадают дополнительно под правило FDP, означающее, что также США запрещают им экспорт товаров из других стран, если эти товары были изготовлены с помощью американских технологий.

«Аэроскан» — головная организация ZALA Aero, она производит, в частности, барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые российские силы применяют в военной операции на Украине, и беспилотники-разведчики. В сентябре предприятие в Ижевске посетил президент Владимир Путин.

ZALA Aero, в свою очередь, входит в концерн «Калашников». Он находится под санкциями США с 2015 года, в июле его включили в санкционные списки повторно. Также под ограничения попал руководитель концерна Владимир Лепин.

Узбекистанская Mvizion и российская «Хартис ДВ» занимаются поставками электронных компонентов. «БИК Информ» специализируется на разработке и производстве систем видеонаблюдения. Windeq занимается поставкой и внедрением промышленного оборудования для разных отраслей. «Альфакомпонент» поставляет аккумуляторы.

РБК направил запросы в компании ZALA Aero, «Альфакомпонент», «БИК Информ», «Хартис ДВ», «АйДи Солюшн», «ОМП», «Орелметаллполимер», «Спэл», «Спецтехнотрейд», «НТЦ Орион», «Технический центр Windeq», Mvision.

Россия считает западные санкции незаконными. В Кремле подчеркивали, что «даже самые жесткие санкции никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию».