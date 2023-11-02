 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

США наложили санкции на российские компании, занимающиеся дронами

Минторг США ввел экспортные ограничения для 13 компаний из России и Узбекистана
Сюжет
Война санкций
В список компаний, на которые распространяются экспортные ограничения США, попали 12 российских компаний, в том числе производитель дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет» ZALA Aero, а также одна организация из Узбекистана
ZALA Aero
ZALA Aero (Фото: zala-aero.com)

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ограничило поставку американских технологий и товаров для 12 компаний из России и одной — из Узбекистана, поскольку американское правительство сочло, что «действия этих организаций противоречат национальной безопасности или внешнеполитическим интересам» США.

Американские власти считают, что добавленные в санкционный список организации поддерживают российские вооруженные силы «посредством закупок, разработки и распространения российских беспилотных летательных аппаратов». Среди прочих в перечень попал российский производитель беспилотников ZALA Aero.

Под ограничения также попали:

  • ООО «Аэроскан»;
  • ООО «Альфакомпонент»;
  • ООО «БИК Информ»;
  • ООО «Хартис ДВ»;
  • ООО «АйДи Солюшн»;
  • ООО «ОМП»;
  • ООО «Орелметаллполимер»;
  • ООО «Спэл»;
  • ООО «Спецтехнотрейд»;
  • ООО «НТЦ Орион»;
  • ООО «Технический центр Windeq»;
  • Mvizion из Узбекистана.

Данные компаний добавлены в Entity List, что означает фактический запрет на поставку им всех американских технологий и товаров, подпадающих под экспортный контроль США (EAR) — лицензии на экспорт таких товаров этим компаниям будут рассматриваться с презумпцией отказа (за исключением продовольствия и медикаментов, где возможны разрешения в отдельных случаях).

Кроме того, эти же российские компании подпадают дополнительно под правило FDP, означающее, что также США запрещают им экспорт товаров из других стран, если эти товары были изготовлены с помощью американских технологий.

«Аэроскан» — головная организация ZALA Aero, она производит, в частности, барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые российские силы применяют в военной операции на Украине, и беспилотники-разведчики. В сентябре предприятие в Ижевске посетил президент Владимир Путин.

Читайте на РБК Pro
Топ-7 стран для переезда за границу по учебной визе
Из-за переписок в мессенджере возникает много проблем. 7 самых неприятных
В США начнут испытывать на людях мозговые импланты. Чего от них ждут
Новый РБК 100: какие основные тренды двигали вверх российский рынок акций

ZALA Aero, в свою очередь, входит в концерн «Калашников». Он находится под санкциями США с 2015 года, в июле его включили в санкционные списки повторно. Также под ограничения попал руководитель концерна Владимир Лепин.

Узбекистанская Mvizion и российская «Хартис ДВ» занимаются поставками электронных компонентов. «БИК Информ» специализируется на разработке и производстве систем видеонаблюдения. Windeq занимается поставкой и внедрением промышленного оборудования для разных отраслей. «Альфакомпонент» поставляет аккумуляторы.

РБК направил запросы в компании ZALA Aero, «Альфакомпонент», «БИК Информ», «Хартис ДВ», «АйДи Солюшн», «ОМП», «Орелметаллполимер», «Спэл», «Спецтехнотрейд», «НТЦ Орион», «Технический центр Windeq», Mvision.

Россия считает западные санкции незаконными. В Кремле подчеркивали, что «даже самые жесткие санкции никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию».

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Ольга Ваганова
санкции США «Калашников» Ланцет
Материалы по теме
Путин заявил, что санкции снижают шансы завоза в Россию постельных клопов
Политика
МИД Венгрии назвал условия блокировки 12-го пакета санкций против России
Политика
Еврокомиссия расширила критерии обхода антироссийских санкций
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 99 (+0,56) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 93,17 (-0,11) Инвестиции, 16:18
ФАС назвала переход на новые тарифы на свет средством борьбы с майнингом Общество, 17:53
С детства в науке: как допобразование делает из школьников молодых ученых Национальные проекты, 17:43
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 17:42
Как меры финансовой поддержки бизнеса влияют на деловой климат Москвы Город, 17:37
СПБ Биржа подпала под блокирующие санкции США Инвестиции, 17:32
Хачанов вслед за Рублевым вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Спорт, 17:27
США ввели санкции против Почта Банка, АФК «Система» и «Хоум Кредита» Политика, 17:25
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 17:20
Лидера фракции ЛДПР в красноярском парламенте арестовали по делу о взятке Политика, 17:19
АвтоВАЗ поднял цены на Lada. Какие авто подорожали сильнее всего Авто, 17:16
Путин подписал закон о засекреченной недвижимости Недвижимость, 17:14
Военная операция на Украине. Карта на 2 ноября Политика, 17:14
Иранскому клубу присудили поражение за срыв матча из-за бюста Сулеймани Спорт, 17:11
Здоровые жиры: что такое и какую пользу приносит омега-3 Pro, 17:10