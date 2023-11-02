Власти Москвы предупредили о риске гололеда в столице

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В ночь на 3 ноября в Москве температура понизится до минусовых значений, в результате возможно образование гололеда. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

Городские службы следят за состоянием дорог и обслуживают их с учетом погодных условий, подчеркнули в ведомстве. Комплекс попросил автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В конце октября власти Москвы рекомендовали водителям поменять летнюю резину на зимнюю перед заморозками. Через два дня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части России наступило предзимье.

Климатическая зима в Москве, по словам синоптика, должна наступить в конце первой декады ноября. Зима, как правило, приходит в регион в середине декабря, говорил он.