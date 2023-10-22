Вильфанд заявил о наступлении предзимья в европейских регионах России
Жителей европейской части России ожидает переменчивая погода в ближайшие два месяца в связи с наступлением предзимья. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Предзимье уже началось [в середине октября], а это значит, что погода ожидается неустойчивая — частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий», — рассказал синоптик.
Он объяснил, что предзимье — это один из естественных синоптических сезонов. Всего в метеорологии их шесть: зима, весна, осень, предзимье, первая и вторая половины лета.
По словам Вильфанда, обычно зима наступает в середине декабря. После этого, как правило, погода становится менее облачной и более устойчивой.
В центре погоды «Фобос» 21 октября посоветовали водителям сменить резину на автомобилях с летней на зимнюю. Синоптики объяснили, что производители рекомендуют менять шины, когда температура воздуха опускается ниже плюс пяти-семи градусов, а в большинстве городов Центрального округа это уже произошло.
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы добавили, что летняя резина жестче по составу, чем зимняя, и потому шины начнут твердеть при понижении температур. За счет этого повышается риск аварий. Ведомство призвало водителей, которые не успеют сменить резину до понижения температуры ниже нуля градусов, пользоваться общественным транспортом.
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