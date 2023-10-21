Вильфанд оценил сроки прихода климатической зимы в Москве
Прогноз погоды на ноябрь будет озвучен через десять дней, однако, по имеющимся за 1991–2020 годы данным, климатическая зима придет в Москву в конце первой декады ноября. Об этом РБК рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Можно привести климатические данные за ноябрь. Каждые 10 лет они считаются средними за 30-летие. Сейчас у нас есть данные за период с 1991 года по 2020-й. Наиболее характерные значения [для ноября]: устойчивый переход температуры через 0 градусов происходит в конце первой декады ноября», — рассказал синоптик.
Вильфанд уточнил, что устойчивый снежный покров формируется в последние пять дней ноября. «Это тот снег, который уже не тает», — добавил он.
Накануне заведующая лабораторией оперативной прогностической и климатической информации Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в Москве и Московской области климатическая зима, как правило, наступает в середине ноября — 13–14 числа. Днем температура составит от -3 до +2 градусов, ночью от -1 до -6 градусов.
Паршина также рассказала, что на большей части европейской территории России не будет аномальных погодных явлений. Немного теплее нормы будет в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях — днем около нуля, однако по ночам наступят холода до -8 градусов.
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности