Вильфанд предупредил об экстремальных температурах в Москве зимой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Предстоящей зимой температура воздуха по всей России будет держаться на уровне около и выше нормы. Однако в отдельные дни в Москве она может стать «экстремальной», сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ожидается, что зимой мы будем переживать как оттепель, так и морозы. Температурный режим будет нестабильным не только в Москве, но также и в европейской и азиатской частях России», — сказал синоптик.

Экстремальные значения температур будут варьироваться от оттепели в Москве до значительных морозов вплоть до минус 15 — минус 20 градусов, добавил собеседник РБК.

Детальный прогноз на зиму синоптики сделают к началу декабря, уточнил Вильфанд.

В европейской части России уже наступило предзимье, по этой причине погода в ближайшие два месяца будет переменчивой, сообщил Вильфанд в конце октября. Климатическая зима в Москве, по словам синоптика, должна наступить в конце первой декады ноября.