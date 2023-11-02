 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Карин Кнайсль рассказала о работе в Петербурге с утра до ночи

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о работе в Петербурге с утра до ночи
Карин Кнайсль
Карин Кнайсль (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в Санкт-Петербург в сентябре, рассказала, что ее рабочие дни начинаются утром и завершаются ближе к ночи. Об этом она сообщила ТАСС на полях Петербургского международного газового форума.

«Сейчас моя жизнь проходит между домом и офисом, вчера я попала домой после полуночи. <...> Я начинаю работать в 7 утра, обыкновенно я ухожу из офиса в 11 вечера, таков мой график», — сказала она.

Говоря о своих впечатлениях от Санкт-Петербурга, Кнайсль отметила, что посещала город несколько лет назад в качестве туриста и посмотрела его. Экс-министр добавила, что «не жалуется на погоду», так как у нее «другие приоритеты».

«У меня нет времени на туризм, поскольку стоит задача построения целой структуры с нуля. Я в работе, и я здесь не для отдыха, выстраиваю центр, мы провели семинар», — сказала агентству Кнайсль.

В сентябре экс-глава австрийского МИДа рассказала ТАСС о планах переехать жить в Санкт-Петербург. Она уточнила, что работает в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues) при Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

Центр G.O.R.K.I. был образован в марте 2023 года на базе СПбГУ для «объединения академического потенциала первого университета России и богатого практического опыта дипломатической деятельности его экспертов». Кнайсль является его руководителем.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

Кнайсль возглавляла австрийский МИД с 2017 по 2019 годы при канцлере Себастьяне Курце. В июле 2022 года она рассказала, что в ее адрес поступают угрозы, и покинула Австрию. Позднее экс-глава МИДа переехала в Ливан. Выбор страны она объяснила тем, что лучше знает ее и владеет арабским языком.

Позже Кнайсль сняла дом в деревне в Рязанской области, а в сентябре 2023 года сообщила, что переезжает в Петербург.

Теги
Австрия Карин Кнайсль Санкт-Петербург
Материалы по теме
Экс-глава МИД Австрии рассказала, как перевезла пони в Россию из Сирии
Политика
Экс-глава МИД Австрии переедет из рязанской деревни в Петербург
Политика
Кнайсль заявила, что деревня под Рязанью лучше Мальдив и Сейшел
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 99 (+0,56) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 93,17 (-0,11) Инвестиции, 16:18
Акции сети магазинов Henderson выросли на 9% в первую минуту торгов Инвестиции, 16:26
Минобороны обвинило Киев в «провокации» на ЗАЭС для срыва ротации МАГАТЭ Политика, 16:26
Причина взрыва и угроза здоровью: как может быть опасна заводская пыль РБК и Karcher, 16:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:13
Госдума одобрила сохранение пособий при досрочном выходе из декрета Общество, 16:11
SEC истребовала от PayPal через суд данные о стейблкоине PYUSD Крипто, 16:09
Карин Кнайсль рассказала о работе в Петербурге с утра до ночи Политика, 16:08
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Как меры финансовой поддержки бизнеса влияют на деловой климат Москвы Город, 16:08
ЦБ назвал регионы с самым дорогим и дешевым проектным финансированием Недвижимость, 16:08
В России создадут центр исторической памяти при президенте Общество, 16:08
Объявлены даты проведения конгресса «Национальное здравоохранение – 2023» Пресс-релиз, 16:05
Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ в районе Работино Политика, 16:03
АвтоВАЗ отчитался об абсолютном максимуме продаж за 10 лет Авто, 16:01
Дружественные инопланетяне, кунцхаус и дуриан: где это построено РБК и ЛСР, 16:00