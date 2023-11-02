Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о работе в Петербурге с утра до ночи

Карин Кнайсль рассказала о работе в Петербурге с утра до ночи

Карин Кнайсль (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в Санкт-Петербург в сентябре, рассказала, что ее рабочие дни начинаются утром и завершаются ближе к ночи. Об этом она сообщила ТАСС на полях Петербургского международного газового форума.

«Сейчас моя жизнь проходит между домом и офисом, вчера я попала домой после полуночи. <...> Я начинаю работать в 7 утра, обыкновенно я ухожу из офиса в 11 вечера, таков мой график», — сказала она.

Говоря о своих впечатлениях от Санкт-Петербурга, Кнайсль отметила, что посещала город несколько лет назад в качестве туриста и посмотрела его. Экс-министр добавила, что «не жалуется на погоду», так как у нее «другие приоритеты».

«У меня нет времени на туризм, поскольку стоит задача построения целой структуры с нуля. Я в работе, и я здесь не для отдыха, выстраиваю центр, мы провели семинар», — сказала агентству Кнайсль.

В сентябре экс-глава австрийского МИДа рассказала ТАСС о планах переехать жить в Санкт-Петербург. Она уточнила, что работает в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues) при Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

Центр G.O.R.K.I. был образован в марте 2023 года на базе СПбГУ для «объединения академического потенциала первого университета России и богатого практического опыта дипломатической деятельности его экспертов». Кнайсль является его руководителем.

Кнайсль возглавляла австрийский МИД с 2017 по 2019 годы при канцлере Себастьяне Курце. В июле 2022 года она рассказала, что в ее адрес поступают угрозы, и покинула Австрию. Позднее экс-глава МИДа переехала в Ливан. Выбор страны она объяснила тем, что лучше знает ее и владеет арабским языком.

Позже Кнайсль сняла дом в деревне в Рязанской области, а в сентябре 2023 года сообщила, что переезжает в Петербург.