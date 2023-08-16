Кнайсль заявила, что деревня под Рязанью лучше Мальдив и Сейшел

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Рязанская деревня Петрушово лучше, чем Мальдивы и Сейшелы, заявила в интервью ТАСС бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», — сказала она.

В то же время Кнасль сообщила, что после каникул в Рязанской области планирует вернуться в Ливан.

«Я там [в Рязанской области] только летом. А потом возвращаюсь в Ливан. И многие думают, что сейчас я живу не в Ливане, а в России. Но моя жизнь уже в Ливане. Сейчас в России, в данный момент, только два чемодана. И две мои собаки», — рассказала она.

О переезде Кнайсль в Петрушево стало известно в начале августа, когда она появилась на местном празднике «Макушка лета». «Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, учу язык», — рассказала она в интервью Vidsboku.

Кроме того, Кнайсль пригласили преподавать юриспруденцию, рынки нефти и рынки газа в центр G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России), созданный в марте при Санкт-Петербургском государственном университете.

Кнайсль возглавляла австрийский МИД с 2017 по 2019 год, она известна своими близкими отношениями с президентом России Владимиром Путиным. В 2018 году он посетил ее свадьбу с предпринимателем Вольфгангом Майлингером.