Анджелина Джоли заявила о превращении сектора Газа в массовое захоронение

Анджелина Джоли (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Сектор Газа превращают в массовое захоронение, заявила актриса и бывший посол доброй воли ООН Анджелина Джоли.

«Это намеренная бомбардировка населения, оказавшегося в ловушке, которому некуда бежать. Газа, которая уже почти два десятилетия является тюрьмой под открытым небом, быстро превращается в братскую могилу. 40% убитых — невинные дети. Убивают целые семьи», — написала она на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, «на глазах у всего мира и при активной поддержке многих правительств» миллионы палестинцев «подвергаются коллективному наказанию и дегуманизации» в нарушение международного права, лишаясь вместе с этим «продовольствия, медикаментов и гуманитарной помощи».

«Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и препятствуя Совету Безопасности ООН обязать обе стороны сделать это, мировые лидеры становятся соучастниками этих преступлений», — заключила Джоли.

По последним данным Минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа в результате действий израильской армии превысило 8 тыс. человек, среди которых половина — дети. В секторе Газа ежедневно погибают или получают ранения более 400 детей, сообщили в ООН.



С начала войны Израиля и ХАМАС 7 октября Совбез ООН рассмотрел четыре проекта резолюции о гуманитарной ситуации в секторе Газа — два от России и по одному от Бразилии и США, но ни один из них не был принят.

27 октября Генассамблея ООН одобрила проект резолюции, внесенный Иорданией. В нем не было осуждения атаки ХАМАС и требования освободить заложников, но был призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня. Резолюции Генассамблеи ООН не носят обязательного характера.