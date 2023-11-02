 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сенатор США Табервилль призвал Россию и Украину начать переговоры

Сенатор Табервилль: настал момент для переговоров между Россией и Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине

Настал «отличный момент» для Украины и России для того, чтобы сесть за стол переговоров, заявил американский сенатор от Алабамы, республиканец Томми Табервилль в эфире Fox Business.

«Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить происходящее, поскольку <...> все зашло в тупик», — сказал сенатор.

По его словам, больше «боев не будет», и США должны уладить конфликт между Москвой и Киевом. «Это дорого обходится американским налогоплательщикам, а также уносит много жизней на Украине и в России, хотя для этого нет оснований», — отметил Табервилль.

30 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к политическим дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Он отметил, что важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами, чтобы сформировать «справедливый, многополярный миропорядок».

Москва и Киев начали переговоры о мире вскоре после начала военной операции. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле. Уже в середине апреля диалог между сторонами зашел в тупик, к середине мая переговоры приостановили полностью.

Украина назвала условием для мирных переговоров с Россией выход на границы 1991 года, отметив, что основой диалога должна быть предложенная ею «формула мира». Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2022 года ввел в действие решение СНБО страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

Путин в сентябре 2023 года подчеркнул, что для диалога властям Украины нужно отменить указ о запрете на переговоры с Россией.

Теги
Украина Россия мирные переговоры США американский сенатор
Материалы по теме
Премьер Словакии не увидел интереса Евросовета к выступлению Зеленского
Политика
Арестович представил политическую программу для Украины из 14 пунктов
Политика
Шойгу спрогнозировал срок уничтожения F-16, которые передадут Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (+0,5) Инвестиции, 01 ноя, 17:25 Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 93,28 (+1,26) Инвестиции, 01 ноя, 17:25
Китай и США проведут встречу по контролю над ядерным оружием Политика, 05:22
Байден выступил за паузу в войне для вывода заложников из сектора Газа Политика, 05:12
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
МИД Украины потребовал от Турции объяснений из-за участия Ялты в форуме Политика, 04:47
Сенатор США Табервилль призвал Россию и Украину начать переговоры Политика, 04:21
«Коммерсантъ» узнал о деле против чиновника из-за древесины для войск Общество, 04:16
Небензя заявил об отсутствии права Израиля на самооборону Политика, 03:54
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Turkish Airlines устранила сбой в системе продажи и бронирования билетов Общество, 03:20
Politico узнало об ожидании в США скорой отставки Нетаньяху Политика, 03:15
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
ХАМАС сообщил о 195 погибших при повторном ударе по лагерю беженцев Политика, 02:56
Мэры 5 крупных городов США потребовали встречи с Байденом из-за мигрантов Политика, 02:25
Ilta-Sanomat узнала об операции полиции на острове, связанном с Кесаевым Политика, 02:02
Власти США потребовали запретить правительству покупать китайские дроны Политика, 01:56