Сенатор США Табервилль призвал Россию и Украину начать переговоры

Настал «отличный момент» для Украины и России для того, чтобы сесть за стол переговоров, заявил американский сенатор от Алабамы, республиканец Томми Табервилль в эфире Fox Business.

«Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить происходящее, поскольку <...> все зашло в тупик», — сказал сенатор.

По его словам, больше «боев не будет», и США должны уладить конфликт между Москвой и Киевом. «Это дорого обходится американским налогоплательщикам, а также уносит много жизней на Украине и в России, хотя для этого нет оснований», — отметил Табервилль.

30 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к политическим дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Он отметил, что важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами, чтобы сформировать «справедливый, многополярный миропорядок».

Москва и Киев начали переговоры о мире вскоре после начала военной операции. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле. Уже в середине апреля диалог между сторонами зашел в тупик, к середине мая переговоры приостановили полностью.

Украина назвала условием для мирных переговоров с Россией выход на границы 1991 года, отметив, что основой диалога должна быть предложенная ею «формула мира». Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2022 года ввел в действие решение СНБО страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.

Путин в сентябре 2023 года подчеркнул, что для диалога властям Украины нужно отменить указ о запрете на переговоры с Россией.