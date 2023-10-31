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Военная операция на Украине ,  
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Офис Зеленского раскрыл детали его переговоров с конгрессменами США

Конгрессмен США в Киеве заявил, что 155 мм снаряды для Украины нужны и Израилю
Сюжет
Военная операция на Украине

Делегация членов палаты представителей США во время визита в Киев обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским первоочередные потребности армии в области обороны, сообщил офис главы государства.

Зеленский принял парламентскую делегацию США 30 октября. В ее состав входили демократ от штата Иллинойс Майкл Куигли, республиканец от Арканзаса Джеймс Френч Гилл, а также демократ от Массачусетса Стивен Линч.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения действенной и всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. <...> Владимир Зеленский также подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины», — сказано в сообщении.

Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись со встречи. На ней Куигли отмечает, что периодически возникают «очень неприятные ситуации» в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву.

«Нужны любые аргументы [со стороны Киева] о важности и экономической, и гуманитарной помощи. <...> Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 мм, но Израилю они тоже нужны». — говорит конгрессмен.

В середине октября Axios со ссылкой на трех израильских чиновников писал, что Пентагон планирует передать Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые предназначались для Украины. Позднее газета The New York Times также написала со ссылкой на представителя Пентагона, что ведомство намерено перенаправить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Киеву.

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С учетом того, что запасы 155-миллиметровых снарядов и других вооружений уже истощились, а производители стараются изо всех сил удовлетворить потребности, нужно будет идти на компромиссы в снабжении обеих стран, отмечал старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Марк Кансиан. Власти США ранее заверяли, что смогут поддерживать и Украину, и Израиль.

В конце октября президент США Джо Байден запросил у конгресса $105 млрд, в том числе для помощи Украине и Израилю. На нужды Украины он попросил выделить $61,4 млрд, а для Израиля — $14,3 млрд.

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Украина снаряды переговоры США конгрессмены военная помощь Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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