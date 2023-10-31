Экс-главком НАТО описал будущее влияние ИИ на войны

У применения искусственного интеллекта на поле боя большие перспективы, он может путать разведку и датчики противника, а своему оператору предлагать лучшие «советы от Нельсона» и прогнозы логистических сбоев, предупредил Ставридис

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Развитие искусственного интеллекта (ИИ) идет ускоренными темпами, в течение десяти лет или даже раньше он окажет значительное влияние на военную сферу. Об этом написал в колонке для Bloomberg бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

«Посмотрите на временные рамки: пороху потребовалось пару столетий, чтобы реализовать свой смертоносный потенциал. Военная авиация прошла путь от Китти Хок [где в 1903 году произошел первый полет самолета братьев Райт] до массированных воздушных бомбардировок менее чем за 40 лет», — указал Ставридис.

Он предположил, что ИИ сможет подделывать изображения и намеренно запутывать вражескую разведку, а также добьется появления новых механизмов кибератак для преодоления современных систем киберзащиты. Это бы позволило убедить вражеские датчики в приближении огромного боевого флота к его берегам, в то время как основная атака происходила бы из космоса.

Ставридис сравнил значение ИИ для ведения боевых действий с появлением лука, пороха, нарезных стволов, самолетов, подводных лодок и ядерного оружия. По его мнению, искусственный интеллект позволит принимающим решения людям «мгновенно просматривать всю военную историю» и выбирать оптимальный вариант ведения боя.

«Представьте себе адмирала, которому одновременно могут дать совет все успешные предшественники — от лорда Нельсона при Трафальгаре до Спрюэнса при Мидуэе и сэра Сэнди Вудворда на Фолклендах? И наоборот, искусственный интеллект также сможет точно прогнозировать точки логистических и технологических сбоев», — написал адмирал.

Искусственный интеллект уже был применен, в частности, армией Израиля в войне с палестинской группировкой ХАМАС для выбора целей авиаударов. ИИ обрабатывает огромные объемы данных, и его выводы используются при определении целей ударов. Для быстрого планирования дальнейших атак используется другая модель ИИ, Fire Factory, которая основывает свои решения на данных о ранее одобренных военными ударах.



«То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты, и еще несколько минут отводится на проверку человеком. При том же количестве людей мы делаем гораздо больше», — пояснил Bloomberg командующий подразделением цифровой трансформации ЦАХАЛ.







