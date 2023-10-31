 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Экс-главком НАТО описал будущее влияние ИИ на войны

Экс-главком НАТО Ставридис: ИИ скоро будет значительно влиять на ведение войн
У применения искусственного интеллекта на поле боя большие перспективы, он может путать разведку и датчики противника, а своему оператору предлагать лучшие «советы от Нельсона» и прогнозы логистических сбоев, предупредил Ставридис
Фото: Woohae Cho / Getty Images
Фото: Woohae Cho / Getty Images

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) идет ускоренными темпами, в течение десяти лет или даже раньше он окажет значительное влияние на военную сферу. Об этом написал в колонке для Bloomberg бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

«Посмотрите на временные рамки: пороху потребовалось пару столетий, чтобы реализовать свой смертоносный потенциал. Военная авиация прошла путь от Китти Хок [где в 1903 году произошел первый полет самолета братьев Райт] до массированных воздушных бомбардировок менее чем за 40 лет», — указал Ставридис.

Он предположил, что ИИ сможет подделывать изображения и намеренно запутывать вражескую разведку, а также добьется появления новых механизмов кибератак для преодоления современных систем киберзащиты. Это бы позволило убедить вражеские датчики в приближении огромного боевого флота к его берегам, в то время как основная атака происходила бы из космоса.

Ставридис сравнил значение ИИ для ведения боевых действий с появлением лука, пороха, нарезных стволов, самолетов, подводных лодок и ядерного оружия. По его мнению, искусственный интеллект позволит принимающим решения людям «мгновенно просматривать всю военную историю» и выбирать оптимальный вариант ведения боя.

«Представьте себе адмирала, которому одновременно могут дать совет все успешные предшественники — от лорда Нельсона при Трафальгаре до Спрюэнса при Мидуэе и сэра Сэнди Вудворда на Фолклендах? И наоборот, искусственный интеллект также сможет точно прогнозировать точки логистических и технологических сбоев», — написал адмирал.

Читайте на РБК Pro
«Секта сайентологов»: каково на самом деле работать в HubSpot
Исход китайских миллиардеров: что спровоцировало утечку мозгов в КНР
Технологический сдвиг в российской сфере недвижимости. Что он несет
«Больше никаких розовых очков». В чем причина проблем Tesla

Искусственный интеллект уже был применен, в частности, армией Израиля в войне с палестинской группировкой ХАМАС для выбора целей авиаударов. ИИ обрабатывает огромные объемы данных, и его выводы используются при определении целей ударов. Для быстрого планирования дальнейших атак используется другая модель ИИ, Fire Factory, которая основывает свои решения на данных о ранее одобренных военными ударах.

«То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты, и еще несколько минут отводится на проверку человеком. При том же количестве людей мы делаем гораздо больше», — пояснил Bloomberg командующий подразделением цифровой трансформации ЦАХАЛ.




 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
искуственный интеллект Джеймс Ставридис НАТО
Материалы по теме
ВСУ начнут использовать дроны с искусственным интеллектом
Политика
Путин спросил о замене Грефа на искусственный интеллект в Сбербанке
Технологии и медиа
Минцифры анонсировало битвы роботов с искусственным интеллектом
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 98,62 (+0,27) Инвестиции, 30 окт, 16:49 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 93,24 (+0,03) Инвестиции, 30 окт, 16:49
Стоимость Twitter упала вдвое за год после покупки Маском Бизнес, 04:28
В Полтавской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы Политика, 04:24
Экс-главком НАТО описал будущее влияние ИИ на войны Политика, 03:53
Госдеп назвал Турцию продуктивным членом НАТО вопреки позиции по Израилю Политика, 03:38
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
Постпред Израиля надел желтую звезду на заседании Совбеза ООН Политика, 03:01
Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС Политика, 02:51
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Премьер Словакии не увидел интереса Евросовета к выступлению Зеленского Политика, 02:38
Месси посвятил «Золотой мяч» Марадоне в его день рождения Спорт, 02:10
Саудовская Аравия перевела армию в режим повышенной боевой готовности Политика, 02:05
Офис Зеленского раскрыл детали его переговоров с конгрессменами США Политика, 01:58
Армия Израиля заявила о расширении активности в Газе Политика, 01:13
Путин заявил о невозможности оправдать гибель мирных жителей в Газе Политика, 01:07
Завод Hyundai в Петербурге продлил простой до конца ноября Бизнес, 00:54