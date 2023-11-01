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Палестино-израильский конфликт ,  
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Спецпредставитель Путина передал от него послание президенту Ирана

Спецпредставитель Путина по Сирии передал от него послание президенту Ирана
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Эбрахим Раиси
Эбрахим Раиси (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев во время визита в Тегеран провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадияном, передает Fars.

Стороны обсудили ситуацию в регионе, в том числе в секторе Газа, а также двухстороннее сотрудничество по этим вопросам.

В ходе переговоров Лаврентьев передал послание президенту Ирана Эбрахиму Раиси от российского коллеги Владимира Путина, сообщает агентство. Содержание документа Fars не раскрывает.

Ранее, 26 октября, с иранским коллегой в Москве встретился спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов. При встрече дипломаты отметили необходимость прекращения огня на Ближнем Востоке и оказания гуманитарной помощи палестинцам.

В этот же день Москву посетила делегация ХАМАС. Российская сторона подтвердила поддержку реализации резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН о создании независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщили РБК после переговоров в российском МИДе. МИД Израиля после визита ХАМАС вызывал посла России в Тель-Авиве Анатолия Викторова и выразил ему протест.

Иран после начала войны Израиля и ХАМАС поддержал палестинскую группировку. Путин после начала конфликта сказал, что Россия всегда выступала за создание независимой Палестины. По решению Совета Безопасности ООН должны были быть созданы два суверенных государства, однако Израиль создан, а Палестина — нет, подчеркивал президент.

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Иран Тегеран переговоры Владимир Путин Эбрахим Раиси
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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