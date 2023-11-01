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Политика ,  
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Песков фразой «Родина у них одна» оценил возвращение бизнесменов в Россию

Песков о возвращении бизнесменов в Россию: Родина у них одна
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Возращение крупных бизнесменов в Россию — это нормально, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это нормальный процесс, граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна», — сказал он, комментируя возвращение российского бизнесмена Михаила Фридмана в страну.

Осенью 2023 года Фридман уехал из Великобритании в Израиль из-за санкций, а после начала войны с ХАМАС перебрался в Москву. В «Альфа-Групп» заявили, что бизнесмен планирует «посещать Россию регулярно».

Сам бизнесмен позже объяснил, что решение переехать из Великобритании связано с «невозможностью жить в условиях санкций». По его словам, он планирует уехать в Израиль, когда «все уляжется» и закончится война этой страны с ХАМАС.

Президент России Владимир Путин после возвращения Фридмана в Россию заявил, что уехавшие из страны россияне имеют право вернуться, но если они нарушили закон, то должны за это ответить.

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Дмитрий Песков миллиардер Михаил Фридман
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