Богомаз: в Брянской области взрывы при обстреле ВСУ повредили пять строений

При обстреле села в Брянской области пострадали пять строений

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Село в Брянской области попало под обстрел со стороны Украины, в населенном пункте нарушено энергоснабжение, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Украинские террористы обстреляли село Алейниково в Стародубском муниципальном округе <...>. Нарушено энергоснабжение», — написал он.

В результате обстрела повреждения получили три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки.

По словам губернатора, никто не пострадал.

Власти приграничных регионов России регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ.

Накануне, 30 октября, под обстрел попало село Новая Таволжанка Белгородской области. Тогда в частном жилом доме одним из снарядов пробило крышу, а взрывом выбило окна.

За день до этого артиллерия украинской армии обстреляла деревню Городище в Курской области.