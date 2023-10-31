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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле села в Брянской области пострадали пять строений

Богомаз: в Брянской области взрывы при обстреле ВСУ повредили пять строений
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село в Брянской области попало под обстрел со стороны Украины, в населенном пункте нарушено энергоснабжение, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Украинские террористы обстреляли село Алейниково в Стародубском муниципальном округе <...>. Нарушено энергоснабжение», — написал он.

В результате обстрела повреждения получили три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки.

По словам губернатора, никто не пострадал.

Власти приграничных регионов России регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ.

Накануне, 30 октября, под обстрел попало село Новая Таволжанка Белгородской области. Тогда в частном жилом доме одним из снарядов пробило крышу, а взрывом выбило окна.

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За день до этого артиллерия украинской армии обстреляла деревню Городище в Курской области.

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Александр Богомаз обстрел ВСУ энергоснабжение
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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