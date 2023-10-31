Губернаторы сообщили о повторных обстрелах приграничных областей

Старовойт и Богомаз сообщили о повторном обстреле Курской и Брянской областей

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Артиллерия ВСУ второй раз за день обстреляла Брянскую область, удар пришелся на район села Сушаны Климовского района, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание двух нежилых домов, которое в настоящее время локализовано», — уточнил Богомаз.

Ранее губернатор рассказал, что село Алейниково в Стародубском муниципальном округе попало под обстрел со стороны Украины. В результате атаки в населенном пункте было нарушено электроснабжение. Два жилых дома, два легковых автомобиля и три административных здания получили повреждения.

О втором обстреле за день сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт. В своем телеграм-канале он написал, что под обстрел попало село Дарьино Суджанского района. Пострадавших не было, повреждения получили емкости для хранения удобрений на одном из сельскохозяйственных предприятий.

Перед этим Старовойт рассказал, что около 300 жителей села Троицкое в Кореневском районе остались без воды из-за обстрела с украинской стороны.

Ранее Минобороны сообщило о двух сбитых украинских беспилотниках в Белгородской области.