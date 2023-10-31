 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернаторы сообщили о повторных обстрелах приграничных областей

Старовойт и Богомаз сообщили о повторном обстреле Курской и Брянской областей
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Артиллерия ВСУ второй раз за день обстреляла Брянскую область, удар пришелся на район села Сушаны Климовского района, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание двух нежилых домов, которое в настоящее время локализовано», — уточнил Богомаз.

Ранее губернатор рассказал, что село Алейниково в Стародубском муниципальном округе попало под обстрел со стороны Украины. В результате атаки в населенном пункте было нарушено электроснабжение. Два жилых дома, два легковых автомобиля и три административных здания получили повреждения.

О втором обстреле за день сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт. В своем телеграм-канале он написал, что под обстрел попало село Дарьино Суджанского района. Пострадавших не было, повреждения получили емкости для хранения удобрений на одном из сельскохозяйственных предприятий.

Перед этим Старовойт рассказал, что около 300 жителей села Троицкое в Кореневском районе остались без воды из-за обстрела с украинской стороны.

Ранее Минобороны сообщило о двух сбитых украинских беспилотниках в Белгородской области.

Читайте на РБК Pro
Вечные CEO: как директора-«долгожители» мешают бизнесу — The Economist
Почему банки Канады перестали выдавать автокредиты и оформлять ипотеку
Как диджей-любитель из Венесуэлы устроил хаос в авиаотрасли США
Из-за переписок в мессенджере возникает много проблем. 7 самых неприятных

Теги
Александр Богомаз Брянская область Роман Старовойт Курская область Минобороны Белгородская область обстрелы беспилотники Украина
Материалы по теме
Гладков сообщил о повреждении дома при обстреле Новой Таволжанки
Политика
Старовойт сообщил об обстреле деревни в Курской области
Политика
Обломки сбитого в Ростове дрона повредили шесть домов и автомобиль
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 98,62 (+0,27) Инвестиции, 30 окт, 16:49 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 93,24 (+0,03) Инвестиции, 30 окт, 16:49
VK завершила редомициляцию. Что ждать от компании дальше Pro, 15:14
Фильм «Константин» с Киану Ривзом получит долгожданное продолжение Life, 15:04
Пассажирский вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале Общество, 15:04
Задержание подозреваемого по делу о покушении на Царева. Видео Политика, 15:01
Физика, математика и грань фантастики: чем сейчас живет российская наука РБК и Росатом, 15:01
В Свердловской области вблизи перевала Дятлова пропали пятеро туристов Общество, 15:00
Компания Dreame представила новый флагманский робот-пылесос L30 РБК+, 14:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Российские хоккеисты сыграют в группе с США на ОИ-2026 в случае допуска Спорт, 14:49
Как повышение ставки ЦБ повлияет на разные активы Инвестиции, 14:43
AP узнало о предложении переселить 2,3 млн палестинцев на Синай Политика, 14:43
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 14:42
Акции «Полиметалла» упали почти на 4% после новости о дивидендах Инвестиции, 14:34
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 14:28
Что вы знаете о шинах Ikon Tyres? Спорим, что угадаете не все Autonews, 14:24