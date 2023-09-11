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В РЖД сообщили о «бьющих все рекорды» перевозках грузов на Восток

Белозеров: за восемь месяцев РЖД увеличила грузоперевозки на Восток на 5,6%
Сюжет
ВЭФ
Фото: Андрей Бикбаев / ТАСС
Фото: Андрей Бикбаев / ТАСС

Объем перевозок по железнодорожной сети на Восток вырос на 5,6% за восемь месяцев по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров в ходе Восточного экономического форума.

По его словам, «погрузка на Восток бьет опять все рекорды». Он добавил, что экспорт на восточном направлении вырос на 8%, а перевозка контейнерных грузов увеличилась на 13% с января по август текущего года.

Белозеров отметил, что перевозки на Восток достигли исторического рекорда: «275 млн т грузов в разные стороны мы перевезли, не было [такого] никогда, 118 млн т неугольных грузов — прирост». Глава РЖД подчеркнул, что в первый раз «за всю историю больше объем грузов поехал на Восток, нежели на Запад, во второй половине прошлого года».

28 ноября 2022 года президент Владимир Путин заявил, что российский рынок будет переориентирован на новые направления в связи с кризисом международной торговли. Он уточнил, что особое внимание уделяется «развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам» внутри коридоров Восток — Запад и Север — Юг.

В конце декабря 2022-го Белозеров в своей статье для РБК заявил, что из-за введенных против России санкций для многих предприятий европейской части страны поворот на Восток стал «фактически дорогой жизни».

7 февраля Белозеров подчеркнул, что объем железнодорожных грузоперевозок на Восток впервые в истории превысил перевозки на Запад. «Объем перевозок грузов с дружественными странами вырос на 23%, а недружественные страны просели почти на 40% — соответственно, с 365 [млн] к 210 млн [т], и эта тенденция продолжается», — отметил глава РЖД.

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Теги
Олег Белозеров РЖД Восток железнодорожные грузоперевозки
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