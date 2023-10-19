Физкультурный парад на Красной площади (Фото: Георгий Петрусов / РИА Новости)

Президент Владимир Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024 года Годом спорта. С таким предложением выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев на форуме «Россия — спортивная держава».

«Хорошая идея», — ответил Путин.

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