 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади

Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади
Физкультурный парад на Красной площади
Физкультурный парад на Красной площади (Фото: Георгий Петрусов / РИА Новости)

Президент Владимир Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024 года Годом спорта. С таким предложением выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев на форуме «Россия — спортивная держава».

«Хорошая идея», — ответил Путин.

Материал дополняется.

Теги
Персоны
Владимир Путин Красная площадь парад спортсмены
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 102,91 (+0,15) Инвестиции, 18 окт, 16:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 97,37 (+0,03) Инвестиции, 18 окт, 16:41
Мосбиржа 20 октября возобновит торги акциями VK Инвестиции, 14:02
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 13:58
Как искусственный интеллект помогает в разных отраслях экономики России Национальные проекты, 13:56
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:54
Альфа-банк назвал фейком информацию об утечке данных миллионов клиентов Финансы, 13:50
Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади Политика, 13:47
Пасынок Намина сознался в убийстве Общество, 13:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Создатель World of Tanks заявил о сборе средств среди игроков для Украины Технологии и медиа, 13:42
В каких странах россияне могут открыть инвестиционный фонд Pro, 13:37
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 13:37
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 13:33
Футболист «Милана» без вести пропал в Швеции Спорт, 13:32
Путин заявил об открытости России к современным спортивным дисциплинам Спорт, 13:25
Как искусственный интеллект помогает в разных отраслях экономики России Национальные проекты, 13:25