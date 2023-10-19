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Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади
Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади
Физкультурный парад на Красной площади
Президент Владимир Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024 года Годом спорта. С таким предложением выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев на форуме «Россия — спортивная держава».
«Хорошая идея», — ответил Путин.
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