Mango продаст магазины в России
Испанский ретейлер Mango окончательно откажется от прямого присутствия на российском рынке и продаст собственные магазины, которые будут работать по модели франшизы, сообщили El País и La Vanguardia со ссылкой на источники в компании.
В России компания напрямую владеет 55 магазинами с 800 сотрудниками, сделки о продаже уже заключены с несколькими местными партнерами, рассказали собеседники газет, процесс передачи собственности проведут в ближайшие месяцы. Первые два магазина Mango передадут франчайзи на следующей неделе, еще 22 — до конца июля в связи с «поиском лучшего варианта для своих сотрудников и партнеров в стране». По модели франшизы в России сейчас работают 53 магазина Mango.
Mango в результате сделки перестанет самостоятельно поставлять продукцию в Россию, закупки будут осуществлять франчайзи, которые будут обеспечивать логистику на пути товара в Россию, указывают издания. Партнеры Mango также сохраняют обязательства перед сотрудниками компании и поставщиками. Компания не будет вести прямые продажи через интернет, они приостановлены в России с начала марта.
Как рассказали собеседники портала Modaes в Mango, «при стабильном сценарии с сетью франшиз мы зарабатывали бы вдвое меньше, чем с собственными магазинами», однако они отметили, что в нынешних условиях сложно делать определенные прогнозы.
РБК направил запрос в Mango.
Магазины Mango открылись в России в 1999 году, на долю российского рынка по итогам прошлого года приходилось 8% операционной прибыли Mango, он входил в пятерку крупнейших. В начале марта в компании сообщили о приостановке деятельности в России из-за проблем с поставками. «Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России», — говорилось в сообщении.
Закрытыми оказались и магазины Mango на Украине, однако постепенно они открываются снова, уже работают девять торговых точек из 14. «После тщательного анализа текущих протоколов безопасности мы приступаем к постепенному открытию своих торговых точек, удовлетворяя запросы как своих франчайзи, так и их сотрудников, поддерживая их в экономическом и социальном возрождении страны», — говорилось в сообщении компании, пишет La Vanguardia.
В Mango отметили, что магазины открываются по установленным властями критериям безопасности и только в отдаленных от боевых действий районах, пообещав предложить покинувшим Украины сотрудникам новую работу в другом месте.