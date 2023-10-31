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Спасатели нашли тело последнего погибшего в аварии на шахте в Казахстане

МЧС Казахстана: найдено тело последнего, 46-го погибшего в аварии на шахте

Спасатели обнаружили тело последнего шахтера, погибшего в результате аварии на угледобывающей шахте им. Костенко в Карагандинской области, таким образом, общее число жертв достигло 46. Об этом сообщил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов, передает Tengrinews.

«В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны шесть. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы», — сказал министр. Он уточнил, что для опознания жертв потребуется анализ ДНК.

Тела 45 погибших шахтеров обнаружили к вечеру 29 октября. Тогда в пресс-службе казахского МЧС сообщили, что спасатели продолжают искать еще одного рабочего.

Утром 28 октября на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошел взрыв метана. На момент аварии в шахте находились 252 человека, 205 шахтеров самостоятельно вышли на поверхность, из них 18 обратились за медицинской помощью. После случившегося в стране объявили траур.

В Казахстане после аварии начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ (ч. 3 ст. 277 УК). Для выяснения обстоятельств случившегося была создана правительственная комиссия.

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), которой принадлежала шахта. «У нынешнего руководства предприятия ничего не получается», — сказал глава государства. По словам Токаева, АМТ стала «самой худшей» компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием.

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29 октября в пресс-службе АМТ сообщили, что компания подписала соглашение о передаче права собственности правительству.

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Казахстан шахта авария на шахте погибшие
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