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Токаев сменил руководство владельца шахты после аварии с 32 жертвами

Токаев сменил руководство в «АрселорМиттал Темиртау» после гибели людей на шахте
У нынешнего руководства «АрселорМиттал Темиртау», на шахте которой погибли люди, «ничего не получается», заявил Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: пресс-служба президента Республики Казахстан)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил металлургу, бывшему заместителю акима Карагандинской области Вадиму Басину возглавить и взять под управление компанию «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), сообщает пресс-служба главы государства.

Утром 28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей этому предприятию, произошла авария, причиной которой, по предварительной информации, стал взрыв метана. Число жертв, по последним данным МЧС республики, выросло до 32. На момент происшествия под землей находились 252 шахтера.

Токаев объявил о назначении нового главы АМТ на встрече с родственниками погибших горняков. Президент напомнил, что Басин ранее работал в компании — как отмечает Tengrinews, он пришел в АМТ в 2011 году, а с 2017 по 2021 год занимал должность исполнительного директора предприятия.

«У нынешнего руководства предприятия ничего не получается», — сказал глава государства. По словам Токаева, АМТ «оказалась самой худшей в нашей [Казахстана] истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием». Ранее президент поручил кабмину прекратить инвестиционное сотрудничество с предприятием. В правительстве Казахстана сообщили, что права собственности на компанию перейдут в пользу государства.

На сайте «АрселорМиттал Темиртау» говорится, что ее гендиректором является Владимир Яблонский, эту должность он занял в декабре 2022 года. В Карагандинском металлургическом комбинате (прежнее название АМТ) Яблонский начал работать в 1989 году.

«АрселорМиттал Темиртау» входит в состав международного концерна ArcelorMittal, председателем правления которого является индийский бизнесмен Лакшми Миттал. В МЧС Казахстана заявляли, что в прошлом год у АМТ выявили около 2 тыс. нарушений в области промышленной безопасности. Как пишет издание Orda.kz, в целом за 28 лет, в течение которых предприятие владеет угольными и металлургическими объектами в Казахстане, погибли более 140 человек. Авария на шахте имени Костенко стала пятой трагедией на объектах АМТ за год.

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Теги
Казахстан Касым-Жомарт Токаев Караганда шахта горняки
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