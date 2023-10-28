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Одиннадцать горняков погибли при взрыве метана в шахте в Караганде

Одиннадцать горняков погибли при взрыве метана в шахте в Казахстане
На угледобывающей шахте произошел взрыв метана, погибли одиннадцать горняков, еще 18 госпитализированы. Всего в момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров

В результате аварии на угледобывающей шахте имени Костенко в Караганде в Казахстане погибли семь горняков, сообщает владелец разработки «АрселорМиттал Темиртау».

«На момент аварии в шахте им. Костенко находилось 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. Тела 7 шахтеров обнаружены без признаков жизни. <...> Предположительно в лаве произошел взрыв газометана», — говорится в сообщении компании.

На месте происшествия работают спасатели, создан оперативный штаб. К шахте прибыли аким (губернатор) Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, первый заместитель генпрокурора Казахстана, областной прокурор и специальные правоохранительные органы.

К 9:00 (6:00 мск) число погибших возросло до 11 человек. В результате пожара на шахте еще 18 госпитализированы в состоянии различной степени тяжести, написал Булекпаев в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Он сообщил, что на месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и 3 психолога.

В августе на шахтах «АрселорМиттал Темиртау» с разницей в десять дней произошло два пожара. При возгорании конвейерной ленты на шахте «Казахстанская» в Шахтинске 17 августа погибли пять работников, всего под землей на момент аварии находились 227 человек. 27 августа пожар произошел на шахте «Саранская», тогда никто не пострадал.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
шахта Караганда Казахстан авария на шахте метан
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