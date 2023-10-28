Токаев: в Казахстане объявят 29 октября днем траура после взрыва в шахте

В Казахстане объявили траур после гибели более чем 20 человек в шахте

Фото: пресс-служба президента Республики Казахстан

После аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана, в результате которой погибли шахтеры, 29 октября будет объявлено днем траура, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с семьями и родственниками погибших горняков.

В пресс-службе президента сообщили, что Токаев прибыл в Карагандинскую область «на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер». Глава государства также выразил соболезнования семьям погибшим.

Утром 28 октября на угледобывающей шахте в Казахстане произошел взрыв метана. Погиб 21 человек. «На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остается 23 шахтера», — сообщил владелец разработки «АрселорМиттал Темиртау».

Власти начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ (ч. 3 ст. 277 УК), сообщила Генпрокуратура. Для выяснения обстоятельств случившегося была создана правительственная комиссия.



Токаев также поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» после взрыва на шахте. В пресс-службе кабмина сообщили, что правительство Казахстана завершает оформление сделки с компанией по передаче права собственности на предприятие в пользу республики.