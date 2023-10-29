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Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 45

МЧС: число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 45
Угледобывающая шахта имени И.А. Костенко, Казахстан
Угледобывающая шахта имени И.А. Костенко, Казахстан (Фото: Reuters)

В результате аварии на угледобывающей шахте в Казахстане погибли 45 человек, сообщила пресс-служба МЧС республики.

«По состоянию на 19:30 обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного шахтера продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранее 29 октября ведомство сообщало о 42 жертвах аварии.

Утром 28 октября на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошел взрыв метана. На момент аварии в шахте находились 252 человека, 205 шахтеров самостоятельно вышли на поверхность, из них 18 обратились за медицинской помощью. 29 октября в стране объявили днем траура.

После случившегося власти Казахстана начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ (ч. 3 ст. 277 УК). Для выяснения обстоятельств случившегося была создана правительственная комиссия.

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), которой принадлежала шахта. «У нынешнего руководства предприятия ничего не получается», — сказал глава государства. По словам Токаева, АМТ стала «самой худшей» компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием.

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29 октября в пресс-службе АМТ сообщили, что компания подписала соглашение о передаче права собственности правительству.

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Казахстан МЧС Караганда шахта
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