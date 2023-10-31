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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало о получении Су-57 крылатой ракеты большой дальности

«РИА Новости»: для истребителя Су-57 создали крылатую ракету большой дальности
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Военная операция на Украине

Российские инженеры создали для истребителя Су-57 крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения, передает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Ракета при меньших размерах имеет сопоставимую дальность с теми, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160, сказал собеседник агентства.

Существенного снижения габаритов ракеты специалисты добились «за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя», пояснил источник.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, отличающийся малой заметностью и повышенной маневренностью. Первые испытания самолета прошли в декабре 2019 года. Истребитель используется российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) в зоне спецоперации на Украине.

В августе компания-разработчик ГосМКБ «Вымпел» сообщила, что для Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2. Они могут размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя.

В сентябре агентство писало со ссылкой на источник, что крылатыми ракетами большой дальности оснастили российские фронтовые бомбардировщики Су-34, которые также используются в зоне спецоперации. По его данным, снаряды также испытали в зоне боевых действий.

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Теги
крылатая ракета Су-57
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