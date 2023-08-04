Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности

Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие подобные разработки в США на пять-десять лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей компании-разработчика ГосМКБ «Вымпел».

Разработка и испытания ракеты «воздух-воздух» пятого поколения в России проведены в кратчайшие сроки, при этом уже началась стадия принятия ее на вооружение. Как отметили разработчики, РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя пятого поколения Су-57.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский добавил, что «впервые в ракетах малой дальности используется инерциальная система управления, которая предназначена для управления ракетой и ее стабилизации в автономном полете». Она предполагает, что боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов, рассчитывая свое положение в пространстве на основе своего предыдущего положения.

По словам Мураховского, РВВ-МД2 обладает рядом преимуществ. Ракета оснащена линией радиокоррекции, которая позволяет с борта самолета уточнять координаты цели, повышая вероятность поражения летательных аппаратов противника. Кроме того, у РВВ-МД2 есть многоэлементная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения с повышенной помехозащищенностью.

В конце июля обозреватель Forbes Дэвид Хэмблинг со ссылкой на разведывательный отчет Минобороны Британии написал о серьезной угрозе для ВСУ из-за российских вертолетов Ка-52М, оснащенных легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР, другое название — «Изделие 305»). По его мнению, применение ЛМУР представляет собой «реальное расширение возможностей» российских вертолетов.

ЛМУР, или «Изделие 305», класса «воздух — поверхность» была разработана Конструкторским бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). Ракету впервые представили на форуме «Армия-2021». Она может развивать скорость до 230 м/с, дальность полета составляет до 14,5 км.

«Изделие 305» было принято на вооружение российской армии в прошлом сентябре. О том, что такими ракетами оснащают вертолеты, включая ударный Ка-52М в зоне военной операции на Украине, заявляли в «Ростехе» минувшей весной. Об использовании ЛМУР в рамках операции в начале года писало «РИА Новости» со ссылкой на источник.