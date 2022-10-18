Командующий группировкой войск Суровикин сообщил о применении Су-57 в конфликте на Украине

Суровикин сообщил о применении Су-57 в конфликте на Украине

Истребитель пятого поколения Су-57 используется в конфликте на Украине, подтвердил командующий российской группировкой войск

Истребитель Су-57 (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил о применении истребителя пятого поколения Су-57 на Украине.

По его словам, Су-57 в ходе спецоперации решает «многоплановые задачи» по поражению как воздушных, так и наземных целей. «Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей», — рассказал он.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, отличающийся малой заметностью и повышенной маневренностью. Первые испытания самолета прошли в декабре 2019 года.

Впервые о применении Су-57 на Украине сообщил в июне Юрий Борисов, занимавший на тот момент пост вице-премьера. «Неоднократно задействовали — и одиночные вылеты, и несколько самолетов в координации, в информационном взаимодействии применяли авиационные средства поражения», — сказал Борисов, уточнив, что истребители показали высокую эффективность.