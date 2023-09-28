Мантуров сообщил о передаче ВКС серийных самолетов Су-57 и Су-35С

Истребитель Су-57 (Фото: Ольга Соколова / Global Look Press)

Очередные серийные самолеты пятого поколения Су-57 и истребители Су-35С поколения 4++ передали ВКС России, сообщил вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Сегодня авиастроительные предприятия России набирают хороший темп производства, продолжая поставлять боевую технику нашим войскам. <...> Поставки идут в рамках выполнения гособоронзаказа, и до конца 2023 года российские войска получат самолеты следующей очереди», — рассказал Мантуров.

Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства России сообщила в своем телеграм-канале, что до конца 2023 года российские войска получат самолеты пятого поколения. Сейчас техника находится в цехе окончательной сборки и проходит отработку на летно-испытательной станции.

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