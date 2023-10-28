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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Подтвержденное число заложников ХАМАС достигло 230

ЦАХАЛ: подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа достигло 230
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Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Число людей, которые числятся в списке заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, возросло до 230. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге, передает The Times of Israel.

Хагари отметил, что число заложников не окончательное, военные продолжают выяснять, есть ли еще заложники. Из списка заложников также убрали четырех человек (Джудит и Натали Раанан, Нурит Ицхак и Йохвед Лифшиц), которых ХАМАС освободил.

«ЦАХАЛ постепенно расширяет наземные маневры в секторе Газа», — добавил Хагари. По его словам, чем больше «военное давление» на ХАМАС, тем выше шансы на освобождение заложников.

Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных операций в секторе Газа вечером 27 октября. По данным Axios, причиной стал провал переговоров об освобождении захваченных ХАМАС заложников. В переговорном процессе участвуют в том числе США, Катар и Египет.

По данным израильской стороны, в Газе удерживаются граждане 25 стран, в том числе России. Глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук после визита палестинской делегации в Москву пообещал по запросу России отпустить восемь заложников-россиян, как только их найдут.

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Теги
ЦАХАЛ ХАМАС Израиль сектор Газа заложники
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