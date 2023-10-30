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Муфтий назвал неуместными возгласы «Аллах акбар!» во время беспорядков

Муфтий Северного Кавказа счел неуместным упоминание Аллаха во время беспорядков
Исмаил Бердиев
Исмаил Бердиев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Возвеличивание Аллаха возгласом «Аллах акбар!» (в переводе с арабского — «Аллах — велик!») во время незаконных шествий и выступлений непозволительно с точки зрения норм ислама, заявил «РИА Новости» глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

Он объяснил, что кричать «Аллах акбар!» уместно, только если для этого есть весомый повод: во время религиозных праздников, собраний в мечети, радостных событий в семье. «Возгласы «Аллах акбар!» во время незаконных шествий и манифестаций, как это случилось во время штурма аэропорта в Махачкале, непозволительны», — сказал муфтий.

Он подчеркнул, что случаи, когда манифестанты кричали матерные слова вместе с выражением «Аллах акбар!», не имеют ничего общего с исламом.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября: на его территорию и в здание ворвалась толпа, поводом стал прилет рейса из Тель-Авива на фоне событий в секторе Газа. В аэропорту начались столкновения демонстрантов с полицией. Позже в МВД сообщили о задержании 60 участников беспорядков. Девять сотрудников полиции пострадали, двое из них попали в больницу.

Из-за беспорядков аэропорт приостановил работу до 14:00 мск 30 октября. По словам директора воздушной гавани Саида Рамазанова, ущерб аэропорту составил несколько миллионов рублей: повреждения получили оборудование, объекты инфраструктуры, камеры и заборы.

Беспорядки в аэропорту осудили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, главный раввин России Берл Лазар, Духовное управление мусульман России, Координационный центр мусульман Северного Кавказа и муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев.

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Теги
Махачкала беспорядки Ислам мусульмане
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