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Раввин России и управление мусульман обратились к штурмовавшим аэропорт

После беспорядков в Дагестане главный раввин России и духовное управление мусульман России призвали не допустить конфликтов. В аэропорт Дагестана вечером 29 октября ворвались протестующие из-за рейса из Тель-Авива
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Главный раввин России Берл Лазар на фоне беспорядков в Дагестане призвал верующих разных конфессий сделать все возможное, чтобы не позволить «сжечь мосты дружбы» между народами многонациональной России.

«У нас в России, слава Богу, отношения между народами, конфессиями, культурами уникальны. Они веками строились на принципах взаимного уважения. <...> Но события последних дней показывают, что этой традиционной дружбе приходится пройти испытание на прочность. Я обращаюсь сегодня ко всем нашим братьям и друзьям с призывом: каждый должен сделать все возможное, чтобы сохранить эту уникальную атмосферу взаимного уважения и поддержки, которая делает Россию местом, где хорошо жить. Если сейчас мы позволим экстремистам сжечь мосты нашей дружбы — потом их построить заново будет очень непросто», — заявил раввин.

«Мы не можем реально повлиять на то, что происходит в секторе Газа или на ливанской границе: нам остается только вместе молиться, чтобы туда, наконец, пришел мир. Но позаботиться о том, чтобы ядовитые семена экстремизма и терроризма оттуда не проросли, не дай Бог, на нашей земле — это мы можем и должны», — заключил Лазар.

Толпа протестующих прорвалась в аэропорт Махачкалы вечером 29 октября из-за прилета рейса из Израиля. На место прибыли силовики, власти сообщали о контроле над ситуацией. К 22:20 аэродром был освобожден от протестующих, сообщала Росавиация.

Раввин России и управление мусульман обратились к штурмовавшим аэропорт
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В президиуме Духовного управления мусульман России (ДУМ) также заявили, что совершенно неправильно и несправедливо переносить происходящие в Израиле события на многонациональное и многоконфессиональное российское государство. «Российская Федерация, в первую очередь, республики Северного Кавказа, уже знала в своей истории военные конфликты на политической почве, которые пытались превратить в межрелигиозную войну. Этого нельзя допустить ни в коем случае», — призвали в ДУМ.

Духовенство подчеркнуло, что в России народы издавна живут «в единой семье», сберегают свою самобытность и уникальные религиозно-культурные традиции. «Межрелигиозный мир, стабильность и процветание всех народов Российской Федерации не должны зависеть от внешних обстоятельств, а должны всегда стоять во главе угла. Раздираемая межрелигиозными и межнациональными противоречиями Россия — это то, что выгодно недругам нашей страны, врагам традиционных религиозных ценностей и веры как таковой», — добавили в пресс-службе, также призвав мусульман не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства.

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На фоне беспорядков аэропорт Махачкалы временно приостановил работу, а власти Дагестана созвали оперативный штаб под председательством главы региона Сергея Меликова. МВД пообещало задержать всех участников несогласованных протестов, а также привлечь к ответственности подстрекающих к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и погромами).

Офис премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля опубликовали совместное заявление, в котором призвали Москву обеспечить безопасность всех израильских граждан и евреев.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
мусульмане евреи Берл Лазар Махачкала протесты
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