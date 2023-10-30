Авиакомпания «Победа» возобновила рейсы из аэропорта Махачкалы

Авиакомпания «Победа» сообщила о возобновлении рейсов из аэропорта Махачкалы

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Авиакомпания «Победа» возобновляет рейсы в и из аэропорта Махачкалы, сообщила пресс-служба перевозчика в своем телеграм-канале.

Там уточнили, что 30 октября авиакомпания выполнит четыре рейса:

Москва (аэропорт Шереметьево) — Махачкала;

Махачкала — Москва (Шереметьево);

Москва (Внуково) — Махачкала;

Махачкала — Сургут.

Все последующие рейсы также будут выполнены, добавили в пресс-службе.

Вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа, поводом стал прилет рейса из Тель-Авива на фоне событий в секторе Газа. Из-за беспорядков воздушная гавань приостановила работу. В ночь на 28 октября территорию аэропорта освободили от участников беспорядков, задержали 60 человек.

Компания «Аэрофлот» временно перенесла рейсы из аэропорта Махачкалы в Грозный. «Уральские авиалинии» изменили время вылета самолетов в дагестанский аэропорт и обратно. Nordwind, Smartavia и «Победа» сообщили об отмене рейсов 30 октября. Red Wings перенесла два рейса из Махачкалы в аэропорт Сочи.

Изначально аэропорт Махачкалы закрыли на прием самолетов до 6 ноября, позже Росавиация сократила срок до 31 октября. Затем ведомство сообщило, что прием и отправку самолетов возобновили с 14:00 30 октября.