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Врачи оставили в больницах пятерых пострадавших в аэропорту Махачкалы

Минздрав: в больницах Дагестана остаются пять пострадавших в аэропорту Махачкалы
Фото: Предоставлено РБК очевидцем
Фото: Предоставлено РБК очевидцем

В Дагестане продолжают лечение в больнице пятеро пострадавших во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил региональный Минздрав.

«В больницах Дагестана лечатся пятеро пострадавших после происшествия в аэропорту Махачкалы. Двое из них в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговой травмы», — говорится в публикации. В ведомстве уточнили, что большинство раненых — сотрудники полиции.

Еще 18 пострадавших с легкими травмами получили медицинскую помощь и отправились домой, добавили в министерстве. Ранее в Минздраве сообщили о 20 пострадавших среди силовиков и гражданских лиц.

Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы вечером 29 октября из-за прилета рейса из Тель-Авива на фоне событий в секторе Газа. Из-за беспорядков аэропорт Махачкалы временно приостановил работу, на место прибыли силовики. Прием и отправку самолетов возобновили на следующий день, 30 октября, с 14:00 мск.

МВД обещало установить личности всех участников несогласованной акции, а также тех, кто подстрекал к разжиганию межнациональной розни. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России (массовые беспорядки), расследование дела взяла под контроль региональная прокуратура.

Теги
Махачкала Дагестан Минздрав пострадавшие
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