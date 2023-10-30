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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Думу внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей в Газе и Израиле

В Думу внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей в секторе Газа и Израиле
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ahmed Ibrahim / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Ahmed Ibrahim / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутаты внесли в Госдуму проект обращения к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей в зоне палестино-израильского конфликта. Документ опубликован в законодательной базе нижней палаты парламента.

Инициаторами проекта названы комитет по международным делам, комитет по делам семьи, женщин и детей, а также вице-спикер Анна Кузнецова.

В обращении говорится, что только за первые три недели «беспрецедентной по своим масштабам вспышки насилия в Палестине и Израиле» погибли почти 3 тыс. детей, а также более 5 тыс. несовершеннолетних получили ранения. Ежедневно в зоне конфликта получают ранения или погибают более 400 детей, отмечают депутаты. Такие же данные приводил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

«Наибольшее число детских смертей приходится на многострадальную Газу, превращающуюся в результате массированных бомбардировок в настоящий «сектор смерти и ужаса», — подчеркивают депутаты. 40% от общего числа погибших в результате эскалации конфликта — это дети, ссылаются парламентарии на данные Минздрава Палестины.

«Только объединив усилия правительств, парламентов, гражданского общества вокруг ООН и Совета Безопасности ООН, мы сможем спасти от смерти и страданий детей Палестины, Израиля и соседних стран, вовлеченных в этот застарелый конфликт», — считают депутаты.

«Жизни детей важны!» — подчеркнули авторы документа.

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Депутаты предложили «без предварительных условий прекратить боевые действия и остановить неизбирательное применение смертоносного оружия, ведущее к гибели мирных граждан, прежде всего ни в чем не повинных детей и подростков».

В ООН назвали ситуацию в секторе Газа «адом на земле». Регион находится под обстрелами со стороны Израиля с 7 октября, когда боевики палестинского движения ХАМАС напали на страну. Также израильские власти решили устроить полную блокаду анклава, прекратив подачу электричества, воды и топлива.

Сотрудники ООН сообщали, что без немедленных поставок топлива они не смогут дальше оказывать помощь местным жителям, а больницы в анклаве закрываются «одна за другой» из-за нехватки воды и медикаментов. Президент Ицхак Герцог заявил, что Израиль действует в секторе Газа в соответствии с международным правом.

По данным Минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа в результате действий израильской армии превысило 8 тыс. человек. Половина погибших — это дети, уточнили в ведомстве. В Израиле в результате войны погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 4,6 тыс.

Теги
Госдума ООН сектор Газа Израиль Палестина
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