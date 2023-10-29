МЧС: при аварии на шахте в Казахстане погибли 42 человека, еще 4 человек ищут

Число погибших в шахте в Казахстане выросло до 42

Угледобывающая шахта имени И.А. Костенко, Казахстан (Фото: Reuters)

На угледобывающей шахте в Казахстане, где накануне произошел взрыв, найдены тела 42 погибших, сообщает пресс-служба МЧС республики. Утром около 9:00 ведомство сообщало о 36 погибших.

Поиски еще четырех шахтеров продолжаются, уточнили в МЧС.

Утром 28 октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошел взрыв метана. На момент аварии в шахте находились 252 человека, 205 шахтеров самостоятельно вышли на поверхность. Власти объявили 29 октября днем траура по погибшим.

После аварии было начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ (ч. 3 ст. 277 УК Казахстана).

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с владельцем шахты «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ). Эта компания входит в состав международного концерна ArcelorMittal, председателем правления которого является индийский бизнесмен Лакшми Миттал. Права собственности на предприятие перейдут в пользу республики. Также Токаев сменил руководителя компании. Работу всех шахт «АрселорМиттал Темиртау» приостановили.