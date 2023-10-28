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Токаев поручил прекратить сотрудничество с владельцем шахты после аварии

Токаев: поручил прекратить сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» после взрыве на шахте, в результате которого погибли горняки. Об этом сообщила пресс-служба Токаева.

«Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», — говорится в сообщении пресс-службы.

Токаев выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибшим в результате аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области. Он приказал правительству оказать семьям горняков необходимую помощь. «Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия», — уточнили в пресс-службе Токаева.

Утром 28 октября на угледобывающей шахте в Казахстане произошел взрыв метана, по последним данным, погибли 16 горняков, поиски еще 31 шахтера продолжаются. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров.

К шахте им. Костенко, где произошел взрыв, прибыли губернатор Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, первый заместитель генпрокурора Казахстана, областной прокурор и сотрудники экстренных служб. На месте происшествия работают спасатели.

В августе на шахтах «АрселорМиттал Темиртау» с разницей в десять дней произошло два пожара. При возгорании конвейерной ленты на шахте «Казахстанская» в Шахтинске 17 августа погибли пять работников, всего под землей на момент аварии находились 227 человек. Позже пожар произошел на шахте «Саранская», тогда никто не пострадал.

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Теги
Касым-Жомарт Токаев шахта Казахстан Караганда авария на шахте
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