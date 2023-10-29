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Число погибших при аварии на шахте в Казахстане выросло до 36

МЧС: число погибших в шахте в Казахстане выросло до 36

В результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана погибли 36 человек, сообщило МЧС республики.

На поверхность подняли тела 29 погибших. Поиски 10 шахтеров продолжаются. В аварийно-спасательных работах участвуют 10 человек.

На шахте утром 28 октября произошел взрыв метана. На момент аварии в шахте находились 252 человека, 205 шахтеров самостоятельно вышли на поверхность. Глава МЧС Сырым Шарипханов заявил, что шансы найти оставшихся людей очень малы, но спасатели не теряют надежды.

Шахта принадлежит АО «АрселорМиттал Темиртау». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией. В пресс-службе кабмина сообщили, что правительство Казахстана завершает оформление сделки с компанией по передаче права собственности на предприятие в пользу республики. Работу всех шахт «АрселорМиттал Темиртау» приостановили.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (ч. 3 ст. 277 УК). Для выяснения обстоятельств случившегося создали правительственную комиссию.

Токаев встретился с близкими погибших шахтеров и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Он объявил 29 октября в Казахстане днем траура. Соболезнования в связи с гибелью шахтеров выразили президенты России, Белоруссии, Киргизии, Франции и Узбекистана, а также МИД Турции.

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Казахстан МЧС шахта авария на шахте
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