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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Заседание Совбеза ООН по операции Израиля в Газе пройдет 30 октября

Заседание Совбеза ООН по операции Израиля в секторе Газа пройдет 30 октября
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Совет Безопасности ООН 30 октября проведет заседание по вопросу наземной операции Израиля в секторе Газа. Об этом сообщило «РИА Новости» постпредство председательствующей Бразилии.

Заседание запросили ОАЭ. «Заседание должно состояться 30 октября в 15.00 (22.00 мск)», — рассказали в бразильской дипмиссии.

Ранее Министерство иностранных дел ОАЭ осудило решение Израиля расширить масштабы операций в секторе Газа. В ведомстве также выразили обеспокоенность обострением гуманитарного кризиса в регионе. МИД призвал стороны конфликта прекратить огонь и обеспечить защиту мирных жителей.

Генеральная Ассамблея ООН 28 октября одобрила резолюцию, которая призывает установить «немедленное, прочное и устойчивое гуманитарное перемирие, ведущее к прекращению боевых действий» между Израилем и сектором Газа. Документ от лица арабских государств внесла Иордания.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал принятие резолюции «черным днем» для организации и заявил, что она «потеряла всякую значимость и легитимность». Глава МИД Израиля Эли Коэн также сообщил, что страна отвергает «постыдную» резолюцию. Он подчеркнул, что власти Израиля по-прежнему намерены «уничтожить» палестинскую исламистскую группировку ХАМАС.

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Совбез ООН Совет безопасности ООН Генассамблея ООН ОАЭ
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