 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кадыров назвал фашизмом действия Израиля в отношении Палестины

Кадыров обвинил Израиль в фашизме в отношении Палестины

Израильский фашизм в отношении Палестины по своей жестокости превосходит гитлеровский, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Жертвами ужасающего сионистского акта геноцида стали несколько тысяч ни в чем не повинных людей. <...> По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский», — заявил Кадыров.

Он добавил, что региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова будет, как и прежде, оказывать помощь «братьям из Палестины». «На данном этапе уже готов объем помощи для 20 тысяч семей», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни выступил в поддержку палестинцев спустя два дня после нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября и начала ответных ударов по сектору Газа. «Обращаюсь к лидерам мусульманских стран — создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков», — призвал Кадыров.

Кадыров выразил готовность отправить миротворческие силы в зону конфликта в случае необходимости. «Мы определим, кто прав и неправ, и остановим тех, кто продолжает воевать», — пообещал глава Чечни.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Рамзан Кадыров Израиль сектор Газа фашизм
Материалы по теме
Кадыров заявил о поддержке Палестины и выступил против войны
Политика
Кремль ответил на призыв Кадырова поддержать палестинцев
Политика
Кадыров обвинил Запад в лишении Палестины спокойной жизни
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
Кадыров назвал фашизмом действия Израиля в отношении Палестины Политика, 03:12
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Нганну в боксерском поединке Спорт, 03:07
Израильская армия нанесла удар по целям в провинции на юге Сирии Политика, 03:02
В лагере беженцев на западном берегу начались вооруженные столкновения Политика, 02:44
Беспилотники атаковали базу США у месторождения нефти в Сирии Политика, 02:14
Минобороны сообщило об уничтожении 36 дронов над Черным морем и Крымом Политика, 01:58
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Трамп назвал войну Израиля с ХАМАС битвой добра со злом Политика, 01:52
ЦАХАЛ ударила по объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрелы Израиля Политика, 01:18
Министр Израиля предложил Эрдогану забрать «убийц» из Газы к себе Политика, 01:17
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Палестинский министр сообщил об отказе Израиля включить связь в Газе Политика, 00:46
Летающий Славянин. Как русский князь стал легендой регби Спорт, 00:31
В ХАМАС сообщили о боях возле КПП «Бейт-Ханун» в секторе Газа Политика, 00:16