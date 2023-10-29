Кадыров назвал фашизмом действия Израиля в отношении Палестины

Израильский фашизм в отношении Палестины по своей жестокости превосходит гитлеровский, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Жертвами ужасающего сионистского акта геноцида стали несколько тысяч ни в чем не повинных людей. <...> По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский», — заявил Кадыров.

Он добавил, что региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова будет, как и прежде, оказывать помощь «братьям из Палестины». «На данном этапе уже готов объем помощи для 20 тысяч семей», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни выступил в поддержку палестинцев спустя два дня после нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября и начала ответных ударов по сектору Газа. «Обращаюсь к лидерам мусульманских стран — создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков», — призвал Кадыров.

Кадыров выразил готовность отправить миротворческие силы в зону конфликта в случае необходимости. «Мы определим, кто прав и неправ, и остановим тех, кто продолжает воевать», — пообещал глава Чечни.