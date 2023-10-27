ЦБ назвал возможный срок перехода к снижению ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ может снизить ставку в 2024 году при устойчивом снижении инфляции

Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк (ЦБ) перейдет к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое снижение инфляции, это может произойти в 2024 году. Об этом на пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции, снижение инфляции в устойчивых компонентах. По нашему базовому прогнозу мы видим, что это может произойти в следующем году», — сказала глава ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).

Набиуллина допустила дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и новое повышение ключевой ставки. Регулятор будет готов вновь повысить ее, если не увидит признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий, пояснила она.

Глава Центробанка отметила, что инфляция отклоняется от целевого показателя в 4% с 2021 года. Такое длительное отклонение, по ее словам, может привести к потере ориентиров субъектами экономических отношений. «Опыт показывает, что в таких условиях период поддержания высоких ставок должен быть долгим», — добавила Набиуллина.

Ранее 27 октября совет директоров Банка России поднял ключевую ставку сразу на 200 б.п. — до 15% годовых. Это повышение стало четвертым подряд за полгода: до этого регулятор повышал ставку в июле, августе и сентябре.

Также ЦБ ухудшил прогноз по инфляции до 7–7,5% по итогам 2023 года вместо ожидавшихся ранее 6–7%. За неделю до заседания совета директоров Центробанка инфляция ускорилась до 6,59% год к году против 6,38% неделей ранее.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам года составит 7,5%.