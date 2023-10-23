WP узнала, что Киев сообщал ЦРУ о подготовке взрыва на Крымском мосту

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Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Киеве были уведомлены о планах некоторых атак Украины, в том числе о подготовке взрывов на Крымском мосту, и выражали беспокойство по этому поводу, пишет The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников из спецслужб. А во время одного из них даже использовались наработки ЦРУ и других западных спецслужб.

При этом сотрудники украинских спецслужб выработали свою линию относительно того, какие операции обсуждать с американскими коллегами, а какие держать в секрете, отметили собеседники газеты.

По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, с которыми поговорила WP, в операциях, которые Украина проводила на территории России, участвовали элитные группы украинских оперативников из управлений, которые «были сформированы, обучены и оснащены в тесном сотрудничестве с ЦРУ».

С 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить спецслужбы Украины «в мощных союзников в борьбе с Москвой», подчеркивают источники газеты. Они уточняют, что Вашингтон предоставил Киеву передовые системы наблюдения, помог обучить новобранцев на объектах на Украине и в США, построил новые штаб-квартиры для подразделений украинской военной разведки и обменивался с ними разведданными. При этом ЦРУ не участвовало непосредственно в операциях Украины, а только занималось «сбором разведданных об опасном противнике», заявили представители американской разведки.

С начала российской военной операции на Украине Крымский мост дважды подвергался атакам. Первый взрыв произошел в октябре 2022 года. Тогда погибли четыре человека, рухнули два автомобильных пролета, загорелись железнодорожные цистерны, которые в тот момент проходили по мосту. Москва сочла взрыв терактом, ФСБ назвала организатором украинскую разведку.

Второй взрыв произошел в середине июля 2023 года. Один пролет автомобильной части моста после полученных повреждений решено заменить. Погибли два человека, Москва снова назвала инцидент терактом.

Как теперь пишет WP, при той атаке украинская сторона использовала дроны-катера, которые были «сверхсекретной разработкой» ЦРУ и других западных спецслужб.

Президент России Владимир Путин заявил, что подрыв моста не имел смысла с военной точки зрения, потому что «мост давно не используется для военных перевозок», но пообещал ответ от Минобороны.

Российская сторона обвиняла в причастности к подрывам моста и США. Также журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш утверждал, что Украина при обеих атаках на Крымский мост использовала американские технологии. Госдепартамент США все обвинения отвергал.