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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала, что Киев сообщал ЦРУ о подготовке взрыва на Крымском мосту

WP: Украина при атаке на Крымский мост использовала разработанные ЦРУ дроны
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Киеве были уведомлены о планах некоторых атак Украины, в том числе о подготовке взрывов на Крымском мосту, и выражали беспокойство по этому поводу, пишет The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников из спецслужб. А во время одного из них даже использовались наработки ЦРУ и других западных спецслужб.

При этом сотрудники украинских спецслужб выработали свою линию относительно того, какие операции обсуждать с американскими коллегами, а какие держать в секрете, отметили собеседники газеты.

По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, с которыми поговорила WP, в операциях, которые Украина проводила на территории России, участвовали элитные группы украинских оперативников из управлений, которые «были сформированы, обучены и оснащены в тесном сотрудничестве с ЦРУ».

С 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить спецслужбы Украины «в мощных союзников в борьбе с Москвой», подчеркивают источники газеты. Они уточняют, что Вашингтон предоставил Киеву передовые системы наблюдения, помог обучить новобранцев на объектах на Украине и в США, построил новые штаб-квартиры для подразделений украинской военной разведки и обменивался с ними разведданными. При этом ЦРУ не участвовало непосредственно в операциях Украины, а только занималось «сбором разведданных об опасном противнике», заявили представители американской разведки.

С начала российской военной операции на Украине Крымский мост дважды подвергался атакам. Первый взрыв произошел в октябре 2022 года. Тогда погибли четыре человека, рухнули два автомобильных пролета, загорелись железнодорожные цистерны, которые в тот момент проходили по мосту. Москва сочла взрыв терактом, ФСБ назвала организатором украинскую разведку.

Второй взрыв произошел в середине июля 2023 года. Один пролет автомобильной части моста после полученных повреждений решено заменить. Погибли два человека, Москва снова назвала инцидент терактом.

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Как теперь пишет WP, при той атаке украинская сторона использовала дроны-катера, которые были «сверхсекретной разработкой» ЦРУ и других западных спецслужб.

Президент России Владимир Путин заявил, что подрыв моста не имел смысла с военной точки зрения, потому что «мост давно не используется для военных перевозок», но пообещал ответ от Минобороны.

Российская сторона обвиняла в причастности к подрывам моста и США. Также журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш утверждал, что Украина при обеих атаках на Крымский мост использовала американские технологии. Госдепартамент США все обвинения отвергал.

Теги
Украина Крымский мост ЦРУ США
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