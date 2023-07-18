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Антонов заявил о причастности США к теракту на Крымском мосту

Антонов: высказывания Блинкена говорят о причастности США к теракту на Крымском мосту

Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Киев сам решает, как вести военные действия, говорят о причастности США к теракту на Крымском мосту. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба посольства.

Слова Блинкена подтверждают, что американские власти «оправдывают террористические акты Киева» в отношении россиян и объектов инфраструктуры, считает Антонов. «Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева», — заявил посол.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники. Блинкен после этого заявил, что Украина сама решает, как она ведет боевые действия. Он добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры Крымского моста» и приостановке движения по нему. Позднее Национальный антитеррористический комитет заявил о террористической атаке на мост двумя украинскими надводными беспилотниками.

Во время атаки на мосту находилась легковая машина с семьей из Белгородской области. Родители погибли, а их 14-летнюю дочь госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Повреждения получил пролет автомобильной части моста, который идет из Крыма в Краснодарский край, он не подлежит восстановлению, говорил вице-премьер Марат Хуснуллин. Еще один пролет — со второй стороны в направлении Керчи — поврежден частично, но в целом он находится на опоре. Полноценное двустороннее движение автомобилей по мосту, по словам Хуснуллина, удастся восстановить только осенью

После теракта Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье. Российские власти возложили ответственность за атаку на украинские спецслужбы. Президент России Владимир Путин пообещал, что Москва ответит на действия Украины. Подготовкой соответствующих предложений, по его словам, занималось Минобороны.

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Теги
Анатолий Антонов Энтони Блинкен США Украина Крымский мост взрыв
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