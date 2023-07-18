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Госдеп опроверг причастность к взрыву на Крымском мосту

Госдеп: США не причастны к атаке на Крымском мосту
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, что США причастны к атаке на Крымский мост, не соответствуют действительности, сказал официальный представитель американского Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге.

«Это абсолютно неправда», — заявил он, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания Антонова.

Госдеп опроверг причастность к взрыву на Крымском мосту
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские власти следят за ситуацией, сложившейся в связи с атакой на Крымский мост. Он сказал, что не может «заявить что-то определенное на этот счет», но отметил, что «Украине решать, как она ведет боевые действия».

Антонов заявил, что высказывания госсекретаря говорят о причастности США к теракту. По его мнению, так можно трактовать слова Блинкена о ведении боевых действий Киевом. «Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева», — заявил посол.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники. Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры Крымского моста» и приостановке движения по нему. Позднее Национальный антитеррористический комитет заявил о террористической атаке на мост двумя украинскими надводными дронами.

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Госдепартамент США США Крымский мост
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